HLV Arteta: 'Arsenal hoàn toàn áp đảo Man City'

Thể thao

Google News

Trọng Đạt
TPO - HLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal có một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước Man City tại Emirates, nhưng chỉ giành được 1 điểm nhờ bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli.

screen-shot-2025-09-22-at-072758.png

Trong cuộc đối đầu tại Emirates tối 21/9, Arsenal chỉ giành 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Man City. Bàn gỡ hòa của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ giúp đội bóng của HLV Arteta tránh thất bại, sau khi Erling Haaland mở tỷ số sớm phút thứ 9 cho Man City.

Pháo thủ kiểm soát bóng đến 67,2% thời gian - mức cao nhất từng được ghi nhận trước một đội do HLV Pep Guardiola dẫn dắt. Dù vậy, sự vượt trội về kiểm soát bóng không giúp Arsenal giành trọn 3 điểm.

Trận này, Arsenal ra sân với Eberechi Eze, Bukayo Saka và Martinelli ngồi trên băng ghế dự bị, HLV Arteta bác bỏ ý kiến cho rằng đội hình xuất phát của ông thiếu tham vọng.

“Trong đội hình đó đã có rất nhiều cầu thủ tấn công. Rất dễ nói rằng chúng tôi thiếu tham vọng, nhưng chúng tôi khởi đầu trận đấu cực tốt và hoàn toàn áp đảo. Man City ghi một bàn và sau đó chẳng làm được gì. Tất cả cầu thủ đã nỗ lực hết mình để có kết quả", ông nói.

1-1905.jpg

“Chúng tôi kiểm soát trận đấu và áp đảo cả hiệp hai. Tôi cực kỳ tự hào về các cầu thủ, nhưng chưa hài lòng với kết quả. Niềm tự hào của tôi là chúng tôi đã áp đảo toàn trận", HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres, trị giá 63,5 triệu bảng từ Sporting CP, không có pha dứt điểm nào trong trận đấu. Arteta giải thích: “Có rất nhiều đường bóng tốt trong vòng cấm và Gyokeres đã tiếp cận gần các cơ hội đó. Nhưng gặp Man City thật khó để tạo ra những cơ hội rõ ràng. Có nhiều tình huống tốt, nhưng đường chuyền cuối cùng lại thiếu".

Với 1 điểm giành được, Arsenal tạm trở lại vị trí thứ 2 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Arteta tự tin: “Chúng tôi không thể kiểm soát việc Liverpool thắng mọi trận. Sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chơi như trận gặp Man City, chúng tôi sẽ ổn trong cuộc đua tới ngôi vương".

Trọng Đạt
