Nhận định Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM, 18h00 ngày 21/9: Kẻ vươn cao, người xuống thấp

TPO - Nhận định bóng đá Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM, vòng 4 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 21/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an TP.HCM đang có khởi đầu tương đối ổn, và họ có cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu nếu giành chiến thắng ở trận derby TP.HCM trước đối thủ đang lún sâu vào khủng hoảng Becamex TP.HCM.

Nhận định trước trận đấu Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM

Sau khi đổi tên cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Công an TP.HCM đã bước vào mùa giải LPBank V.League 2025/26 đầy tự tin. 7 điểm sau 3 trận, trong đó có các chiến thắng trước Hà Nội FC và HAGL, giúp đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức đứng thứ 7 trên BXH. Họ hoàn toàn có khả năng cải thiện vị trí nếu đánh bại Becamex TP.HCM trên sân Gò Đậu chiều nay.

Becamex TP.HCM đã khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước HAGL, nhưng ngay sau đó mọi thứ bỗng tuột khỏi tay HLV Nguyễn Anh Đức khi thua 3 trận liên tiếp, bao gồm thất bại trước Đồng Nai ở Cúp Quốc gia. Cuộc khủng hoảng càng trở nên tệ hơn với việc hai tiền đạo ngoại Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila không trở lại đúng hẹn, đồng thời xuất hiện những tin đồn về việc chậm lương hay cầu thủ giả đau để không phải ra sân (Becamex TP.HCM đã bác bỏ trong thông báo ngày 19/9).

Trong bối cảnh không có phong độ tốt và những bất ổn nội bộ, trận derby TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Nên nhớ Công an TP.HCM đang sở hữu dàn cầu thủ tương đối chất lượng, và với quyết tâm cao, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM

Becamex TP.HCM đã đánh bại Công an TP.HCM trong cả hai lượt trận mùa trước với tổng tỷ số 5-0. Tuy nhiên ở hai trận đối đầu trước đó, Công an TP.HCM cũng thắng cả hai (tổng tỷ số 3-1). 8 trận khác kể từ năm 2019, thành tích hai đội cân bằng với 4 trận hòa và 2 chiến thắng cho mỗi đội.

Điểm tựa của Becamex TP.HCM ở trận derby hôm nay chính là sân nhà Gò Đậu. Chỉ có điều kết quả cũng khá ảm đạm, với chỉ 1 trận thắng trong 7 trận V.League trên sân nhà gần nhất (còn lại hòa 2 thua 4). Những thống kê này mang đến sự tự tin lớn cho Công an TP.HCM, đội cũng chơi không tốt trên đất khách. Họ đã thua 3 trận làm khách trở lại đây và chỉ thắng 1/13 trận kể từ tháng 10/2024 (hòa 6 thua 6).

Thông tin lực lượng Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM

Công an TP.HCM có đầy đủ lực lượng tốt nhất, bao gồm 3 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn mùa này như Tiến Linh, Endrick và Huy Toàn. Bên phía Becamex TP.HCM, Oduenyi và Ismaila có mặt trong buổi tối ngày 20/9 nhưng không chắc có đủ thể lực để ra sân chiều nay.

Đội hình dự kiến Becamex TP.HCM vs Công an TP.HCM Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Hugo Miguel, Schmidt, Minh Trọng, Khắc Vũ, Thành Nhân, Trung Hiếu, Thanh Long, Tuấn Tài. Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang, Felipe, Khả Đức, Huy Toàn, Makrillos, Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh.

Dự đoán tỷ số Becamex TP.HCM 0-1 Công an TP.HCM

