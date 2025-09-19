Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CLB Bóng đá Quảng Ninh trở lại Giải hạng Nhất sau nhiều năm vắng bóng

Hoàng Dương
TPO - Sau thành tích bất bại và vô địch Giải hạng Nhì, bóng đá Quảng Ninh giành suất lên chơi Giải Bóng đá nam hạng Nhất Quốc gia 2025 chỉ sau hơn một năm tái lập.

Tối 18/9, CLB Bóng đá Quảng Ninh làm lễ xuất quân với lực lượng 30 cầu thủ, trong đó 11 gương mặt mới được bổ sung trước mùa giải. Đáng chú ý, nhiều cựu binh gắn với “đội bóng đất Mỏ” như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Vũ Minh Tuấn… tái hợp cùng lớp cầu thủ trẻ xuất thân từ các lò Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC, Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, đội chưa đăng ký ngoại binh, ưu tiên xây nền tảng nội binh và bản sắc “Kỷ luật và Đồng tâm”.

CLB Bóng đá Quảng Ninh trở lại Giải hạng Nhất sau nhiều năm vắng bóng

Tại lễ xuất quân, thầy trò CLB bày tỏ quyết tâm thi đấu khoa học, tích lũy điểm số, hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé lên V.League 2026/27. Đội cũng kêu gọi sự đồng hành của các sở, ban, ngành, địa phương và Hội CĐV Quảng Ninh để tạo điểm tựa vững chắc trong mùa bóng trở lại.

Trước khi tái lập, bóng đá Quảng Ninh từng phải dừng hoạt động do khó khăn tài chính kéo dài, phát sinh nợ lương thưởng với cầu thủ và BHL, nguồn tài trợ thiếu bền vững trong bối cảnh cơ chế hỗ trợ ngân sách cho bóng đá chuyên nghiệp bị siết chặt. Hệ quả là mô hình cũ bị giải thể, đội rút khỏi sân chơi chuyên nghiệp. Sự trở lại hiện nay đặt trên nền tảng quản trị mới, minh bạch tài chính và định hướng phát triển bền vững hơn.

Giải hạng Nhất 2025/26 có 13 CLB, thi đấu vòng tròn 2 lượt từ 19/9/2025 đến 20/6/2026 (26 vòng, 156 trận). Hai đội dẫn đầu giành quyền lên V.League 2026/27; hai đội cuối bảng xuống hạng Nhì mùa sau. Giải thưởng: đội vô địch 2 tỷ đồng, á quân 1 tỷ đồng, hạng ba 500 triệu đồng. Điểm mới của mùa này: mỗi CLB được đăng ký tối đa 1 cầu thủ nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt.

Cùng với vé hạng Nhất, Quảng Ninh sẽ dự Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 (26 đội: 14 V.League, 12 hạng Nhất), diễn ra từ 13/9/2025 đến 28/6/2026; đội vô địch nhận 2 tỷ đồng và suất dự giải các CLB Đông Nam Á 2026/27.

Hoàng Dương
