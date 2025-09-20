Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV tạm quyền của Hà Nội FC nói lời đặc biệt về người tiền nhiệm

Thanh Hải
TPO - Thay thế Makoto Teguramori, HLV tạm quyền Yusuke Adachi đã ra mắt bằng trận hòa Thể Công Viettel 1-1. Sau trận đấu, Giám đốc kỹ thuật của Hà Nội FC đã có những chia sẻ đặc biệt về người tiền nhiệm cũng như trọng trách đưa đội bóng áo tím trở lại quỹ đạo chiến thắng.

HLV Makoto Teguramori rời đi và Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi thay thế, nhưng Hà Nội FC chưa thể giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải LPBank V.League 2025/26. Ở trận ra mắt với Thể Công Viettel, dù thi đấu đầy nỗ lực và Tuấn Hải giúp Hà Nội FC vươn lên dẫn trước nhưng đội quân của HLV Adachi chỉ có thể rời Hàng Đẫy với 1 điểm.

"Tất nhiên rồi, khi ra sân ai cũng muốn chiến thắng", HLV tạm quyền người Nhật Bản chia sẻ, "Nhất là khi hôm nay, Hà Nội FC đã giành quyền chủ động để có thể giành 3 điểm, song điều đó không xảy ra, đó là điều đáng tiếc".

Ở trận derby thủ đô với Thể Công Viettel, HLV Teguramori cũng có mặt trên khán đài. Theo ông Adachi, người tiền nhiệm là một HLV danh tiếng, giàu kinh nghiệm và từng gặt hái nhiều thành công. Hơn nữa, còn là một nhân cách lớn. "Tiếp quản đội bóng thay ông ấy là trách nhiệm nặng nề", HLV Adachi cho biết, "Dù vậy tôi cũng nhận được những lời khuyên, góp ý từ HLV Teguramori. Đồng thời Ban huấn luyện vẫn giữ nguyên, vì vậy về cơ bản Hà Nội FC không có xáo trộn quá lớn".

Chiến lược gia sinh năm 1961 cũng tri ân HLV Teguramori khi nói rằng người tiền nhiệm đã tạo nên một đội ngũ tốt để sẵn sàng cho các chiến thắng. "Đó là một đội bóng biết cách tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, chỉ tiếc là khâu dứt điểm của chúng tôi chưa tốt, nên không thể tận dụng và kết liễu trận đấu", ông nói.

Về những gì xảy ra trong trận derby thủ đô, HLV Adachi cho biết, Hà Nội FC đã có kế hoạch chi tiết để đối phó với Thể Công Viettel và bàn thắng của Tuấn Hải chính là kết quả. Còn việc Văn Quyết rời sân, phần vì đội trưởng của đội bóng áo tím đã thấm mệt, phần vì những thay đổi chiến thuật cần thiết.

Với kết quả hòa 1-1, Hà Nội FC sẽ tiếp tục phải chờ để chào đón chiến thắng đầu tiên. Họ hiện đứng thứ 12 sau vòng 4 và HLV Adachi có rất nhiều việc phải làm để vực dậy đội bóng từng 6 lần vô địch V.League.

Thanh Hải
#v league 2025/26 #Lịch thi đấu V-League 2025/26 #kết quả V League 2025/26 #trực tiếp V League 2025/26 #kết quả Hà Nội FC vs Viettel #Hà Nội FC vs Thể Công Viettel #Hà Nội FC 1-1 Thể Công Viettel #kết quả Hà Nội FC 1-1 Thể Công Viettel #Hà Nội FC 1-1 Thể Công Viettel highlights

