Haaland lập kỷ lục đáng nhớ ở Champions League

TPO - Rạng sáng nay, Erling Haaland đã đi vào lịch sử Champions League/Cúp C1 châu Âu khi anh cán mốc 50 bàn nhanh nhất từ trước tới nay. Tiền đạo này chỉ cần 49 trận để ghi tới 50 bàn, đạt hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận.

Khoảnh khắc lịch sử của Haaland đến vào phút 56, trong thế trận rất bế tắc của Man City trước Napoli dù chơi hơn người và đá gần như nửa sân. Từ pha bấm bóng rất vừa tầm của Foden, Haaland băng xuống đánh đầu đầy nhạy cảm hạ gục Vanja Milinkovic-Savic, thủ thành đã chơi rất xuất sắc từ đầu trận.

Đây là bàn thắng thứ 50 của Haaland ở Champions League và anh vượt qua tiền bối Ruud van Nistelrooy để trở thành kỷ lục gia mới của đấu trường số 1 châu Âu. Haaland là cầu thủ cán mốc 50 bàn thắng nhanh nhất, bỏ xa Van Nistelrooy khi cựu tiền đạo MU và Real Madrid cần tới 62 trận để đạt 50 bàn. Ngoài ra, chân sút Na Uy cũng vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano, người có 49 bàn, để lọt vào Tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1/Champions League.

Haaland tiếp tục chinh phục những kỷ lục

Bàn thắng này có ý nghĩa lớn với Haaland và nó cũng là cứu cánh của Man City trong thế trận bế tắc, khi họ liên tục sút song không thể thắng được hàng thủ lăn xả và thủ môn Vanja Milinkovic-Savic xuất sắc. Hiệp 1, thủ môn Napoli đã có ít nhất 3 pha cứu thua xuất sắc liên tiếp để ngăn cản cú đánh đầu của Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, hay tình huống phản xạ tốt để cản pha phá bóng về lưới nhà của Matteo Politano.

Sau 8 phút kể từ tình huống Haaland ghi bàn, Man City đã nhân đôi cách biệt. Doku, người cũng chơi rất hay trước đó, có pha xử lý đẳng cấp rất cao. Anh lừa qua 3 hậu vệ Napoli rồi dứt điểm chéo góc xâu kim thủ môn.

Dẫn 2-0, Man City coi như hài lòng. Họ chỉ chuyền bóng qua lại để “mua thời gian”. Pep Guardiola hiểu rằng ông phải dành quân cho đại chiến với Arsenal vào cuối tuần, trong khi Napoli cũng không thể tiếp cận vòng cấm Man City. Đó là lý do 15 phút cuối diễn ra rất buồn ngủ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 và Man City giành 3 điểm trong ngày đáng nhớ của Haaland.