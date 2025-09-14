Man City nhấn chìm MU nhờ cú 'đúp' của Erling Haaland

TPO - Trận "derby" thành Manchester ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh đã trở thành thảm hoạ với MU khi "Quỷ đỏ" để Man City đè bẹp với tỷ số 3-0. Tiền đạo Erling Haaland lập công lớn với một cú "đúp" sau khi Foden mở tỷ số cho Man City ở phút 18.

Đội hình xuất phát Man City Đội hình xuất phát MU Cầu thủ hai đội khởi động Khoảnh khắc tưởng nhớ Ricky Hatton Trước trận derby, sân Etihad lặng đi trong giây lát, rồi bùng nổ bằng những tràng pháo tay kéo dài để tri ân Ricky Hatton- huyền thoại quyền Anh vừa qua đời ở tuổi 46. Không chỉ là nhà vô địch trên võ đài, Hatton còn được biết đến là một CĐV trung thành và cuồng nhiệt của Man City. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ thể thao và cộng đồng bóng đá nửa xanh thành Manchester. Trận đấu bắt đầu 1': Trận derby thành Manchester vừa khai cuộc đã suýt có bàn thắng sớm! Ngay ở phút đầu, Haaland thoát xuống bên trái vòng cấm rồi tung cú dứt điểm cực nhanh, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Man City nhập cuộc đầy hứng khởi 3': Một đường chuyền chọc khe xé toang hàng thủ MU đưa bóng đến chân Reijnders đang băng xuống, nhưng tiền vệ người Hà Lan đã rơi vào thế việt vị. Donnarumma trổ tài 5': Thủ môn Donnarumma có pha cứu thua đầu tiên trong màu áo Man City khi anh kịp thời cản phá cú sút từ cự ly khoảng 20m của Sesko. Khoảnh khắc thót tim cho khung thành MU! 9': Thủ môn Bayindir bất ngờ trượt chân ngay khi Haaland áp sát. Rất may cho MU, anh vẫn kịp bắt bóng trong tầm khống chế và hóa giải tình huống nguy hiểm. Thế trận giằng co ở những phút đầu 12': Từ tình huống đá phạt, Mbeumo treo bóng nguy hiểm vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Man City đã kịp thời đánh đầu giải nguy. Sau khoảng 10 phút, cục diện trên sân Etihad vẫn khá cân bằng, chưa đội nào tạo được khác biệt rõ rệt. VÀO!!! Man City mở tỷ số 18': Doku khéo léo vượt qua hàng thủ MU rồi thực hiện quả tạt chính xác cho Phil Foden bật cao đánh đầu dũng mãnh, tung lưới MU và đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Man City được hưởng phạt góc 24': Sau tình huống hãm thành liên tiếp ở cánh phải, đội chủ nhà giành được quả phạt góc. Foden thực hiện quả treo bóng, nhưng trung vệ De Ligt bật cao, đánh đầu giải nguy cho MU. Thủ môn MU cứu thua 26': Doku tiếp tục khuấy đảo bên cánh trái, thoát khỏi sự đeo bám rồi căng ngang cho Reijnders băng vào dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, cú sút của anh không thắng được thủ môn Bayindir. Mbeumo sút vọt xà 29': Cầu thủ của MU thoát xuống đối mặt khung thành đối phương, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng bay vọt xà, đồng thời trọng tài cũng căng cờ báo việt vị. Nguy hiểm 34': Sesko di chuyển khéo léo giữa hai hậu vệ Man City để đón đường chuyền bổng từ Mbeumo. Tiền đạo của MU khống chế gọn gàng rồi tung cú sút quyết đoán, nhưng Donnarumma đã khép góc kịp thời và cản phá xuất sắc. Đá phạt nguy hiểm cho MU 36': Từ góc trái sát vòng cấm, Fernandes treo bóng xoáy vào khu vực nguy hiểm. Thế nhưng, không cầu thủ nào của MU kịp băng vào, để Donnarumma dễ dàng ôm gọn bóng. Cơ hội 41': Reijnders chọc khe tinh tế ở trung lộ để O'Reilly thoát xuống và tung cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng bóng lại bay thẳng lên khán đài sân Etihad. Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ! Fernandes treo bóng từ quả phạt góc bên cánh trái, nhưng Donnarumma đã xuất sắc đấm bóng ra trong tình huống lộn xộn trước khung thành. Hết hiệp 1 Trọng tài nổi còi khép lại hiệp một. Man City đang tạm dẫn trước 1-0 trong trận derby gặp MU. Hiệp 2 bắt đầu 46': MU giao bóng Haaland giải nguy 49': Từ quả phạt góc của Fernandes, bóng bị phá ra nhưng đội trưởng MU nhanh chóng thực hiện pha tạt thứ hai vào vòng cấm. Ở cột gần, Haaland xuất hiện và kịp thời giải nguy cho Man City. VÀO!!! Man City nâng tỷ số lên 2-0 53': Doku khéo léo che chắn trước sự truy cản của Yoro, rồi chọc khe hoàn hảo cho Haaland băng xuống vòng cấm. Tiền đạo người Na Uy tinh tế bấm bóng qua đầu Bayindir, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Man City suýt có bàn thắng thứ ba 57': Hàng thủ MU hoàn toàn lúng túng khi Haaland băng xuống và có cơ hội đối mặt khung thành. Tiền đạo người Na Uy đi bóng vượt qua Bayindir, nhưng cú sút lại dội trúng cột dọc, rồi bị một hậu vệ kịp thời phá ra. Donnarumma cứu thua 63': Mbeumo tung cú vô-lê hiểm hóc trong vòng cấm Man City, nhưng Donnarumma phản xạ tuyệt vời, giữ sạch mành lưới cho đội nhà. MU thực hiện hai sự thay đổi 66': Harry Maguire, Kobbie Mainoo vào sân, thay thế cho Noussair Mazraoui, Leny Yoro VÀO!!! Haaland lại ghi bàn! 69': Hàng thủ MU tiếp tục mắc sai lầm khi Maguire mất bóng ngay giữa sân. Silva chọc khe cho Haaland băng xuống dũng mãnh và dễ dàng sút tung lưới Bayindir. Reijnders lỡ cơ hội 75': Haaland chọc khe sắc lẹm xé toang hàng thủ MU, nhưng Reijnders trong thế đối mặt thủ môn lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Man City thực hiện hai sự thay đổi 79': Rodri, Jeremy Doku rời sân. Nico Gonzalez, Savinho vào thay thế. Mbeumo nỗ lực không thành 80': Dorgu treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm, Mbeumo băng vào tung cú volley cận thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Donnarumma. MU thực hiện thêm hai sự thay đổi 82': Manuel Ugarte, Benjamin Sesko rời sân, nhường chỗ cho Joshua Zirkzee, Casemiro. MU tiếp tục bỏ lỡ cơ hội! 85': Diallo tạt bóng mạnh từ cánh phải, Mbeumo băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi chệch cột dọc. Haaland được nghỉ ngơi 89': Man City có hai sự thay đổi. Erling Haaland, Bernardo Silva rời sân, nhường chỗ cho Oscar Bobb, Nathan Ake Bù giờ 90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Hết giờ 90+4': Trọng tài Anthony Taylor nổi còi kết thúc trận đấu. Man City giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước MU. Một trận derby tuyệt vời cho nửa xanh thành Manchester.

Man City bước vào mùa giải thứ 9 với Pep Guardiola đầy bất ổn. Cho dù vẫn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng đội bóng áo xanh dường như đã đánh mất khả năng săn tìm ngôi sao như trước đây. Một loạt hợp đồng mới của họ trong vòng 2 năm qua đều không đáp ứng được kỳ vọng, trong đó có những cái tên gây thất vọng lớn như Matheus Nunes, Nico González, Abdukodir Khusanov…

Một số ngôi sao khác như Savinho, Doku, Omar Marmoush cũng kém xa với kỳ vọng ban đầu. Điều này khiến quá trình tái thiết của Man City không suôn sẻ trong bối cảnh nhiều trụ cột của họ đang lần lượt ra đi hoặc sa sút phong độ.

Mùa trước, Man City đã “tỉnh giấc” đúng lúc để lọt vào tốp 5 Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, họ thua Crystal Palace ở chung kết FA Cup và kéo dài màn trình diễn thiếu ổn định đến mùa này. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wolves ở ngày ra quân, Man City thua liên tiếp 2 trận trước Tottenham và Brighton, và rơi xuống hạng 16 trên bảng xếp hạng.

Lần hiếm hoi dưới thời Pep Guardiola, Man City bước vào trận derby Manchester với thứ hạng thấp hơn MU. Không những vậy, mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Man City khi họ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng với danh sách chấn thương kéo dài. Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis đều có vấn đề và chưa chắc ra sân.

Ở phía trên, Omar Marmoush dính chấn thương nặng khi thi đấu cho tuyển Ai Cập. Tiền đạo này chắc chắn vắng mặt cùng Savinho và Rayan Cherki, khiến Pep Guardiola không còn lựa chọn cho hàng công. HLV người Tây Ban Nha buộc phải dùng Doku và Foden hỗ trợ cho Haaland cho dù cả hai không đạt phong độ cao.

Dù sao, Man City cũng may mắn khi MU không khá hơn họ là bao. Đội bóng áo đỏ đang cải tổ mạnh mẽ cùng HLV Ruben Amorim, và đội hình của họ giống như công trình ngổn ngang ở thời điểm này. MU đã thua Arsenal ở trận ra quân trước khi bị Fulham cầm hòa. Ở vòng gần nhất, họ suýt bị Burnley chia điểm ngay tại Old Trafford. Bàn thắng muộn của Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ giành 3 điểm trọn vẹn và vực dậy tinh thần, nhưng lối chơi của họ vẫn thiếu thuyết phục.

Sự xuất hiện của Cunha, Mbeumo và Sesko giúp hàng công của MU tươi sáng hơn, nhưng các vấn đề ở hàng thủ và hàng tiền vệ vẫn tồn tại như cũ. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, tuyến giữa của MU khó lòng kiểm soát thế trận trước Man City. Khi đó, hàng thủ sẽ chịu áp lực lớn và dễ mắc sai lầm. Đây là kịch bản quen thuộc trong các trận đấu vừa qua của MU. Cũng vì vậy, khi hàng công MU phung phí cơ hội, họ rất dễ mất điểm.

Man City đã thống trị derby trong những năm gần đây, thắng 5/8 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 2). Tuy nhiên, họ không thắng trận nào ở mùa trước (hòa 1, thua 1), và MU đã tạo bất ngờ với chiến thắng 2-1 ở lượt về mùa 2024/25 nhờ các bàn thắng muộn, trong đó Amad Diallo ghi bàn quyết định ở phút 90.