Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

MU 'tống khứ' thủ môn thảm họa Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Câu lạc bộ MU xác nhận, thủ môn Andre Onana đã chính thức gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải, ngay trước khi kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại cuối tuần này.

1.jpg

Onana chuyển sang thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sau hai năm đầy sóng gió tại Old Trafford. Từng được kỳ vọng trở thành chốt chặn an toàn với mức phí chuyển nhượng ban đầu 43,8 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè 2023, nhưng thủ môn người Cameroon lại liên tiếp gây thất vọng.

Anh thường xuyên mắc lỗi trong những trận cầu lớn, để lại hình ảnh về một thủ môn "thảm họa" trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ.

Ngay đầu mùa giải 2025/26, Onana tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong thất bại sốc của MU trước đội bóng hạng dưới Grimsby ở vòng 2 Carabao Cup. Pha bóng tai hại đó được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến anh mất vị trí số 1 vào tay Altay Bayindir.

Theo nguồn tin từ ESPN, bản hợp đồng cho mượn này không kèm theo phí hay điều khoản mua đứt. Điều đó đồng nghĩa với việc Onana sẽ trở lại MU vào mùa hè năm sau, Đội bóng thành Manchester sẽ không phải gánh bất kỳ khoản lương nào trong thời gian anh thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi rời đi, Onana từng có ý định ở lại chiến đấu cho suất bắt chính tại Old Trafford. Nhưng sự xuất hiện của thủ môn trẻ Senne Lammens từ Antwerp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng đã khiến anh đổi ý, chọn con đường rời đi để cứu vãn sự nghiệp.

Trong thông báo ngắn gọn, MU viết: “Thủ môn Andre Onana, đã gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26. Thương vụ được hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ngày 12/9. Chúng tôi chúc anh may mắn".

Hiện tại, Onana cho biết anh đang rất háo hức chờ ngày ra mắt đội bóng mới:
“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Tôi thực sự phấn khích. Cảm nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi muốn bắt tay vào công việc càng sớm càng tốt và mang lại niềm vui cho họ trên sân".

Onana rời MU sau 102 lần ra sân và danh hiệu FA Cup 2024. Tuy nhiên, số lần mắc sai lầm nghiêm trọng nhiều không kém những khoảnh khắc tỏa sáng, khiến anh trở thành một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử CLB.

Trọng Đạt
#Onana #MU #Trabzonspor #chuyển nhượng #thủ môn #Premier League #Turkish Süper Lig

Xem thêm

Cùng chuyên mục