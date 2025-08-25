Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV MU trách các học trò đá dở trước Fulham

Đặng Lai

TPO - HLV Ruben Amorim một lần nữa chỉ trích các học trò. Ông cho rằng cả đội đã quá cầu toàn sau khi vươn lên dẫn trước mà không tiếp tục gây sức ép. Và đó là lý do họ phải trả giá ở trận hòa 1-1 với Fulham.

ce3b38a2-540c-4be3-92e1-e2a4ad8a571e.jpg

Đêm qua, MU đã mất điểm trước Fulham trong một trận đấu mà họ đã không còn để lại ấn tượng như ngày ra quân gặp Arsenal. Đội bóng của Ruben Amorim tạo ra thế trận mờ nhạt, thậm chí đã đối diện với nguy cơ thua cuộc khi bị đối thủ ép sân trong 15 phút cuối.

Cả trận thua đối thủ về mọi chỉ số thống kê từ cầm bóng, dứt điểm tới dứt điểm trúng đích, rõ ràng MU không còn đem đến những hình ảnh tích cực như cuộc đối đầu với Arsenal.

HLV Ruben Amorim đã thẳng thừng chỉ trích các học trò vì kết quả hòa 1-1. “Tôi nghĩ, MU đã có thể làm tốt hơn. Trong nhiều khoảnh khắc, các học trò của tôi đã chơi tốt, đặc biệt là ở thời gian đầu. Nhưng sau khi có được bàn thắng, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ thành quả”, ông chia sẻ với Sky Sports.

img-6700.jpg
Các hậu vệ MU đã để Smith Rowe lọt xuống và dứt điểm gỡ hòa

“Lẽ ra, các cầu thủ cần tập trung vào màn thể hiện của mình, vào những mục tiêu mà chúng tôi cần làm. Nếu chỉ nghĩ đến kết quả, các học trò của tôi sẽ quên mất những điều tưởng như đơn giản. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc chúng tôi phải tận hưởng nhiều hơn, gây sức ép lên đối thủ nhiều hơn. Chúng tôi đã để lại nhiều khoảng trống.

Chúng tôi phải trưởng thành rất nhiều với tư cách là một tập thể. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là trong tuần qua, họ đã làm việc rất chăm chỉ. Hôm nay, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng chúng tôi vẫn phải cải thiện”.

Cơ hội tốt nhất mà MU tạo ra trong trận là quả phạt đền ở hiệp 1. Tiếc rằng Bruno Fernandes lại đá hỏng. Amorim rất bất ngờ về pha bóng này. "Tôi nghĩ cậu ấy không quen đá hỏng phạt đền. Cậu ấy biết tầm quan trọng của khoảnh khắc này, rằng nó có thể tác động rất lớn đến đội bóng", Amorim nói.

"Trong suốt trận đấu, cậu ấy không vui vì phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nghĩ việc đá hỏng penalty đã gây ra một tổn thất lớn đối với cả đội".

Đặng Lai
