Thua Arsenal, Amorim vẫn mạnh miệng: MU đủ sức thắng mọi đối thủ

TPO - Chứng kiến những nét tích cực trên hàng công ở trận thua Arsenal, Ruben Amorim tỏ ra rất lạc quan, ông mạnh miệng tuyên bố MU đủ sức thắng mọi đối thủ...

Trên sân nhà vào đêm 17/8, MU đã thua 0-1 trước Arsenal. Đó là trận thua thứ 15 trong 28 trận đấu của Ruben Amorim kể từ khi ông quản lý Quỷ đỏ vào tháng 11/2024. Đây là cột mốc đáng quên mới của vị HLV này. Ông trở thành người cán mốc 15 trận thua nhanh nhất Ngoại hạng Anh sau 16 năm, kể từ trường hợp của Paul Hart tại Portsmouth vào năm 2009.

Trận mở màn mùa giải đã không diễn ra theo kế hoạch của vị HLV người Bồ Đào Nha. Khi mọi thứ đang mượt mà, ông lại bị Altay Bayindir dội một gáo nước lạnh. Thủ môn này đẩy trượt bóng dưới áp lực từ William Saliba, tạo điều kiện để Calafiori ghi bàn duy nhất trận đấu.

Amorim đã liên tiếp gặp vấn đề về hàng thủ kể từ khi tiếp quản MU từ Erik ten Hag. Nó khiến mọi nỗ lực trong trận của MU tan thành mây khói họ dù kiểm soát bóng 61% trước Pháo thủ, tung ra 22 cú sút (7 trúng đích) so với chỉ 9 lần dứt điểm (3 trúng đích) bên kia chiến tuyến.

MU tấn công khá tốt nhưng vẫn không thể ghi bàn

Điểm nhấn có lẽ là hiếm hoi của MU trong trận là 2 bản hợp đồng mới Matheus Cunha và Bryan Mbeumo chơi xông xáo, giúp thế công của MU rất sáng nước ở hiệp 2. Với Amorim, có lẽ như thế vẫn là đủ để ông lạc quan sau thất bại.

Thậm chí, ông còn mạnh miệng tuyên bố MU sẵn sàng thắng bất cứ đối thủ nào. "Hôm nay, chúng tôi chứng minh rằng mình có thể thắng bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt là trước một đội bóng tuyệt vời như Arsenal", Amorim nói sau trận thua đêm Chủ nhật.

"Chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi cảm thấy mình đã chơi tốt hơn. Cuối cùng, chúng tôi thua trận, nhưng tôi thực sự tự hào về nỗ lực của cả đội".