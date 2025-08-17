Arsenal đánh bại MU ngay tại Old Trafford

TPO - Riccardo Calafiori ghi bàn duy nhất phút 13 giúp Arsenal đánh bại MU trong cuộc đối đầu tại vòng 1 Ngoại hạng Anh diễn ra tại Old Trafford.

report Hết giờ. Arsenal thắng 1-0 90+6': Trong những phút cuối, MU dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ lăn xả và kỷ luật của Arsenal. Bàn mở tỷ số sớm của Ricardo Calafiori giúp Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay tại Old Trafford. MU kiểm soát bóng và tung nhiều cú dứt điểm gấp đôi đối thủ, nhưng mọi nỗ lực đều bị vô hiệu hóa. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. report Trọng tài rút hai thẻ vàng 86': Dorgu phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Timber ở giữa sân để ngăn cản một tình huống tấn công. Ngay sau đó, Raya cũng bị trọng tài cảnh cáo vì lỗi câu giờ. report Arsenal được hưởng phạt góc 83': Rice thực hiện cú đá phạt, bóng uốn qua hàng rào chạm nhẹ Dorgu và bay ra ngoài, mang về cho Arsenal một quả phạt góc. Saka treo bóng vào vòng cấm nhưng hơi mạnh và đi hết đường biên ngang. report MU thực hiện thay người 80': Harry Maguire vào sân thay Shaw. Pha chạm bóng đầu tiên của cựu đội trưởng MU mang về một quả đá phạt ngoài vòng cấm bên cánh phải cho đối phương. report Khung thành Arsenal chao đảo 75': Mbeumo và Sesko lần lượt bật cao đánh đầu trong hai tình huống bóng liên tiếp, nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha Raya. report Arsenal tiếp tục thay người 72': Jurrien Timber và Myles Lewis-Skelly được đưa vào sân thay cho White và Calafiori. report Mbeumo bỏ lỡ cơ hội 70': Cunha đột phá trung lộ rồi chọc khe cho Mbeumo băng xuống. Tiền đạo này dẫn bóng vào vòng cấm, nhưng cú dứt điểm bị chặn bởi hàng phòng ngự dày đặc, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Sesko ra mắt MU 64': Casemiro rời sân nhường chỗ cho Manuel Ugarte. Người hâm mộ MU cũng sẽ lần đầu chứng kiến tân binh Benjamin Sesko ra mắt, khi anh vào sân thay Mount. report Arsenal thực hiện hai sự thay đổi Noni Madueke và Kai Havertz được đưa vào sân thay cho Martinelli và Gyokeres. report Rice sút bóng vọt xà ngang 60': Odegaard nhả bóng cho Rice băng lên ngay ngoài vòng cấm. Tiền vệ này tung cú sút mạnh hướng về khung thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang. report Raya đấm bóng cứu nguy 57': MU được hưởng quả đá phạt ở cánh trái, gần vạch vôi khung thành. Fernandes treo bóng hướng về khung thành, nhưng Raya bật cao đấm bóng ra xa, giải nguy thành công cho Arsenal. report MU thay người 55': Amad Diallo được đưa vào sân thay cho Dalot, người chơi mờ nhạt từ đầu trận. report MU nỗ lực tìm bàn gỡ 50': Các đợt tấn công dồn dập liên tục được MU triển khai, nhưng hàng thủ Arsenal vẫn kiên cường. Trong một pha va chạm, Gabriel ngã sau cú vào bóng của Fernandes trong vòng cấm, nhưng trung vệ người Pháp vẫn có thể thi đấu tiếp. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Hai đội chưa có sự thay đổi người. report Hết hiệp 1 45+1': Arsenal tạm dẫn trước MU 1-0. Mặc dù chỉ tung ra 5 cú sút so với 11 lần dứt điểm của MU, nhưng Arsenal mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp một. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Calafiori nhận thẻ vàng đầu tiên 41': Calafiori nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha kéo áo Mbeumo. report Nỗ lực không thành của Cunha 35': Ngay sau pha móc bóng hỏng ăn của Martinelli, MU phản công chớp nhoáng. Cunha thoát xuống trung lộ và tung cú sút chìm, nhưng không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Raya. report Cọt dọc cứu thua cho Arsenal 30': Dorgu băng lên cánh trái rồi tung cú sút xa về phía cột xa. Thủ môn Arsenal bất lực nhìn bóng, nhưng may mắn cho đội khách khi bóng dội cột dọc đi ra ngoài. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của MU từ đầu trận. report Mbeumo dứt điểm chệch cột dọc 25': Casemiro cắt bóng từ chân Odegaard rồi tung đường chuyền dài cho Mbeumo thoát xuống cánh phải, nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng chệch cột dọc. report Arsenal được hưởng đá phạt 20': Tình huống diễn ra ở cánh phải, cách khung thành khoảng 35 mét. Declan Rice thực hiện cú treo bóng, nhưng thủ môn Bayindir đã kịp hóa giải nguy cơ. report Fernandes sút trúng hàng rào 17': MU được hưởng đá phạt ngay sát rìa vòng cấm bên cánh phải, sau tình huống Zubimendi phạm lỗi Bruno Fernandes. Tiền vệ của MU là người thực hiện nhưng cú đá đầy uy lực hướng thẳng về khung thành của anh đưa bóng tìm đến hàng rào chắn. report VÀO!!! Calafiori mở tỷ số cho Arsenal 13': Từ quả phạt góc bên trái của Declan Rice, bóng xoáy thẳng vào khung thành. Bayindir lao ra đấm bóng nhưng hụt, tạo cơ hội để Calafiori băng vào đánh đầu cận thành, đưa Arsenal vươn lên dẫn trước. report MU hưởng quả phạt góc đầu tiên 10': Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm, nhưng thủ môn Raya đã băng ra bắt gọn bóng. report Mbeumo tung cú sút đầu tiên 7': Mason Mount tung đường chọc khe cho Mbeumo thoát xuống rất nhanh bên cánh phải. Tuy nhiên, cú sút chìm của anh lại thiếu lực và không thể đánh bại thủ môn Raya. report MU được hưởng đá phạt 5': Từ cánh trái, Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Arsenal đã kịp thời chặn đứng, đưa bóng bật ngược ra khu trung tuyến. report Khởi đầu tốc độ 3': Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi, bóng liên tục lăn với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. report Trận đấu bắt đầu 1': Arsenal ra sân trong bộ trang phục sân khách trắng - đỏ, là đội giao bóng. Trong khi đó, MU mặc trang phục truyền thống đỏ - trắng. report Hai đội khởi động report Tâm điểm đại chiến Xét về chiều dài lịch sử, đây mới chỉ là lần thứ hai MU và Arsenal chạm trán nhau trong trận mở màn một mùa giải Premier League. Lần duy nhất trước đó là ở trận khai màn mùa giải 1989/90, khi "Quỷ đỏ" đánh bại “Pháo thủ” với tỷ số 4-1. report Bầu không khí sôi động tại Old Trafford report Không bất ngờ trong đội hình xuất phát của Arsenal Tân binh Viktor Gyokeres sẽ lĩnh xướng hàng công. Martin Zubimendi sát cánh cùng Declan Rice và thủ quân Martin Odegaard ở tuyến giữa trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Riccardo Calafiori đá hậu vệ trái thay cho Myles Lewis-Skelly, người ngồi trên băng ghế dự bị. report Tân binh Sesko của MU dự bị Tân binh Sesko, người được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt Premier League, bất ngờ chỉ có tên trên băng ghế dự bị. Matthijs de Ligt được ưu tiên đá chính ở trung tâm hàng thủ thay Harry Maguire. report Đội hình xuất phát Arsenal Raya (GK); White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard (C), Zubimendi, Rice; Saka, Martinelli, Gyokeres report Đội hình xuất phát MU Bayindir (GK); Yoro, de Ligt, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes (C), Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha

Việc MU vắng bóng ở đấu trường châu Âu mùa này có thể trở thành lợi thế trong nước, khi HLV Amorim cùng các học trò chỉ tập trung vào Premier League.

Với việc Bruno Fernandes khước từ lời mời chào hậu hĩnh từ Saudi Arabia và một hàng công được làm mới, nhà vô địch nước Anh 20 lần đã phần nào tìm lại sự cân bằng trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ bất bại cả năm trận giao hữu và lên ngôi tại Premier League Summer Series.

Dẫu vậy, các trận hòa trước Leeds United, Everton và Fiorentina khiến hai chiến thắng trước West Ham và Bournemouth trở nên kém ấn tượng hơn. Nhưng ít nhất, đó cũng là hai thắng lợi liên tiếp, điều mà MU không làm được một lần nào trong cả mùa Ngoại hạng Anh 2024/25.

Dù thế, “Quỷ đỏ” vẫn bước vào mùa giải mới với lợi thế lịch sử: họ là đội thắng nhiều trận mở màn Ngoại hạng Anh nhất (22 trận). Nếu hạ Arsenal, MU sẽ lập cột mốc ý nghĩa khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đánh bại “Pháo thủ” 100 lần trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, “Pháo thủ” kết thúc loạt giao hữu hè bằng màn trình diễn xuất sắc, đánh bại Athletic Bilbao 3-0 để bảo vệ chức vô địch Emirates Cup. Viktor Gyokeres đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal ở trận thắng này. Tân binh Martin Zubimendi cũng để lại dấu ấn với pha kiến tạo, trước khi Bukayo Saka và Kai Havertz lần lượt lập công, khép lại chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, những thất bại trước Tottenham và Villarreal cho thấy sự bế tắc quen thuộc nơi khâu sáng tạo. Nhưng khi ra sân với đội hình mạnh nhất và bộ ba tiền vệ vận hành trơn tru, Arsenal đã dễ dàng áp đảo Bilbao.

Từng bị chế giễu là “chuyên gia hạng tư”, Arsenal nay lại mang “cái dớp á quân” suốt ba mùa liên tiếp. Trong bối cảnh Liverpool, Man City và Chelsea đều chi tiêu mạnh tay, giới chuyên môn đang chờ đợi một cuộc đua vô địch bốn bên đầy căng thẳng.

Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng sau, nhiệm vụ trước mắt của Arsenal là giành chiến thắng ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa thứ tư liên tiếp. Old Trafford vốn không phải pháo đài bất khả xâm phạm khi Arsenal đã ghi bàn trong 11 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại đây, và lần gần nhất họ “tịt ngòi” ở Old Trafford đã là từ năm 2013.