Nhận định Tottenham vs Burnley, 21h00 ngày 16/8: Dấu ấn Thomas Frank

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Burnley, vòng 1 Ngoại hạng Anh lúc 21h00 ngày 16/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thomas Frank đang từng bước giúp Tottenham lột xác và bản lĩnh hơn.

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Burnley

Từ Brentford đến Tottenham, Thomas Frank không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn ở đội bóng mới. Nếu chỉ nhìn vào bảng kết quả giao hữu mùa hè, giới mộ điệu sẽ không thể thấy điều này. Thật vậy, Tottenham chỉ thắng 2 trận trong tổng cộng 7 trận đã đấu dưới thời Thomas Frank, trước Reading và Arsenal. Họ bị các đối thủ yếu như Wycombe, Luton cầm hoà và thua đậm Bayern 0-4. Tuy nhiên, ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với PSG vừa qua, Tottenham phần nào cho thấy hình ảnh thật sự của họ dưới thời Thomas Frank.

Trước PSG hùng mạnh, Tottenham đá phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén. Họ dẫn trước 2-0 nhờ công của các trung vệ, Van de Ven và Romero. Đây hứa hẹn sẽ là “đặc sản” của Tottenham ở mùa giải mới, khi khả năng tận dụng tình huống cố định của họ được nâng tầm.

Mất James Maddison khiến Tottenham mất một chân sút phạt xuất sắc, nhưng họ vẫn còn Porro và Kudus. Trong đó, Kudus được kỳ vọng sẽ là “Mbeumo mới” của Thomas Frank. Giống như Mbeumo, Kudus thuận chân trái, sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ vượt trội cùng khả năng đi bóng lắt léo. Điều mà ngôi sao người Ghana cần cải thiện là kỹ năng dứt điểm.

Nhìn chung, Tottenham của Thomas Frank cho thấy họ đủ sức tạo bất ngờ trước các đối thủ lớn. Bây giờ, họ sẽ cần chứng minh khả năng trước các đối thủ yếu hơn. Tiếp đón Burnley là cơ hội cho Kudus và các đồng đội thể hiện điều này.

Burnley trở lại Ngoại hạng Anh với thành tích giành 100 điểm ở Championship mùa trước. Đội bóng của Scott Parker phòng ngự siêu chắc chắn. Họ chỉ thủng lưới 16 bàn sau 46 trận đấu, một kỷ lục khó tin. Đây sẽ là nền tảng để Burnley hướng đến mục tiêu trụ hạng.

Không mua sắm ồn ào như Sunderland, nhưng Burnley cũng có những sự bổ sung đáng giá như Dubravka, Walker, Hartman, Ugochukwu… Họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Tottenham nếu lựa chọn chiến thuật “đổ bê tông” ngay từ đầu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Burnley

Tottenham áp đảo Burnley trong các trận đối đầu gần đây. Tottenham toàn thắng 4 trận gần nhất gặp Burnley, trong đó bao gồm 2 chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Burnley

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Johnson; Solanke

Burnley: Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Ugochukwu; Edwards, Hannibal, Anthony; Foster

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-1 Burnley