Nhận định Wolves vs Man City, 23h30 ngày 16/8: Khởi đầu cho tham vọng mới

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Man City, vòng 1 Premier League 2025/26, lúc 23h30 ngày 16/8 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một Wolves có nhiều sự xáo trộn, Man City của Pep Guardiola khởi động chiến dịch mới với quyết tâm lấy lại vị thế sau mùa giải trắng tay.

Nhận định trước trận đấu

Khởi đầu mùa giải 2024/25 đầy khó khăn với chỉ 15 điểm sau 23 trận, Wolves sa sút dưới thời HLV Gary O’Neil. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rõ rệt trong những tháng cuối mùa khi Vitor Pereira lên nắm quyền, từ một cái tên gần như vô danh trở thành “người hùng” ở Molineux.

10 trong tổng số 12 chiến thắng của Wolves ở Ngoại hạng Anh mùa trước đến từ 22 trận Pereira dẫn dắt. Không chỉ ghi dấu bằng kết quả trên sân, chiến lược gia 57 tuổi người Bồ Đào Nha còn ghi điểm với người hâm mộ nhờ thường xuyên ghé thăm các quán rượu địa phương và giao lưu sau mỗi trận đấu.

Tuy vậy, phong độ hè này của Wolves không thực sự ấn tượng khi không thắng trận nào trong 5 trận giao hữu (hòa 1, thua 4), gần nhất là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Celta Vigo. Đội bóng vẫn đang tìm cách thích nghi với việc mất hai trụ cột mùa trước: vua phá lưới Matheus Cunha và Rayan Ait-Nouri, người đã gia nhập chính đối thủ Man City.

Những tân binh như ngôi sao Club World Cup Jhon Arias, Fer Lopez và David Moller Wolfe đã cập bến Molineux, trong khi HLV Pereira vẫn kỳ vọng có thêm 3 bản hợp đồng mới để giúp đội bóng tránh xa cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, Man City đã khép lại một mùa giải 2024/25 đầy biến động, khi chấn thương và sự sa sút của nhiều trụ cột khiến họ chỉ đứng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và lần đầu tiên sau 8 năm trắng tay ở mọi đấu trường.

Hè này, họ còn bị loại sớm ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup tại Mỹ. Tuy nhiên, thất bại đó lại mang tới cho Pep Guardiola và các học trò 4 tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân vào cuối tháng 7.

Khác với nhiều đội bóng khác, Man City ưu tiên việc nghỉ ngơi và phục hồi thể lực hơn là đá nhiều trận giao hữu. Họ chỉ đá 2 trận, thắng Preston North End 1-0 (kín) và thắng Palermo 3-0 tại Sicily cuối tuần trước.

HLV Guardiola bước vào mùa giải thứ 10 ở Anh với nhiều sự thay đổi. Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish đều đã rời CLB. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới như Tijjani Reijnders (lập cú đúp vào lưới Palermo), Rayan Cherki và thủ môn James Trafford hứa hẹn mang làn gió mới.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp Man City đá trận mở màn trên sân khách, và họ đã thắng 7/8 trận trước đó (thua 1), ghi 19 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn. Đội bóng sẽ tự tin hướng tới một khởi đầu tích cực nhằm cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh lần thứ 7 trong 9 năm.

Thông tin lực lượng

Wolves không có sự phục vụ của Leon Chiwone, Yerson Mosquera, và Fabio Silva, những cầu thủ đang trong giai đoạn dưỡng thương.

Bên phía Man City, Josh Wilson-Esbrand, Kalvin Phillips và Mateo Kovacic cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Trong 8 mùa giải liên tiếp gần đây tại Ngoại hạng Anh, Wolves chỉ thắng 1/20 trận đấu ở tháng 8 (hòa 9, thua 10) và đã thua trận mở màn ở cả 4 mùa gần đây. Họ cũng đã thua 9/10 lần chạm trán gần nhất với Man City kể từ sau 2 chiến thắng liên tiếp năm 2019.

Đội hình dự kiến Wolves (3-4-2-1): Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe; Lopez, Arias; Larsen Man City (4-3-3): Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Bernardo, Gundogan, Reijnders; Foden, Haaland, Marmoush

Dự đoán tỷ số: Wolves 1-2 Man City