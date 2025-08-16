Hàng công thiếu nét, Newcastle không thắng được 10 cầu thủ Aston Villa

TPO - Chơi lấn lướt trước đối thủ trong phần lớn thời gian, đặc biệt từ phút 66 khi Ezri Konsa của Aston Villa nhận thẻ đỏ rời sân nhưng hàng công Newcastle lại không đủ độ sắc bén để tận dụng được cơ hội tạo ra. Hai đội rời sân bất phân thắng bại trong cuộc đối đầu ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh.

foul HẾT GIỜ: Aston Villa 0-0 Newcastle 6 phút bù giờ là không đủ cho nỗ lực giành trọn 3 điểm của Newcastle. Aston Villa đã chơi thiếu người từ phút 66, song phòng ngự kiên cường để hóa giải tất cả tình huống tấn công của đối thủ. Với thế trận trên sân Villa Park, Aston Villa sẽ hài lòng khi giữ lại một điểm trên sân nhà. report Một phút cho hy vọng của Newcastle Phút 90+5: Newcastle đang dồn toàn lực tấn công để hy vọng giành trọn 3 điểm. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ substitution Newcastle tiếp tục thay người Phút 90: Barnes bị rút khỏi sân ngay sau tình huống vấp bóng vô duyên, khiến Newcastle mất cơ hội tấn công. Osula là cầu thủ vào sân thế chỗ Barnes. report Sóng gió cho khung thành Newcastle Phút 87: Malen nhận đường chuyền từ Wakins, tự xử lý và dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thắng thủ môn Pope. Aston Villa đang chơi trong thế thiếu người, song vẫn sẵn sàng tổ chức tấn công để tìm bàn mở tỷ số khi có cơ hội. substitution Aston Villa thay người Phút 84: Đội trưởng McGinn của Aston Villa được rút khỏi sân. HLV Emery tung Donyell Malen, một tiền đạo, vào sân thay vì điều chỉnh đội hình để tăng cường chất thép. substitution Newcastle thay người thứ 2 Phút 84: HLV Howe rút Joelinton khỏi sân, thay bằng tài năng trẻ sinh năm 2006 - Miley. report 10 phút cho nỗ lực của Newcastle Phút 83: Trong thế trận chơi hơn người, Newcastle không thật sự áp đảo Aston Villa. "Chích chòe" chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích từ đầu trận. substitution Newcastle thay người đầu tiên Phút 78: Jacob Murphy vào sân thế chỗ Elanga. "Bom tấn" của Newcastle ở kỳ chuyển nhượng hè đã hoạt động năng nổ nhưng thiếu hiệu quả. Elanga bỏ lỡ ít nhất một cơ hội mười mươi ở trận này. report Barnes dứt điểm nguy hiểm Phút 74: Barnes bắt volley quyết đoán trong vùng cấm Aston Villa. Bóng đã chạm người Cash đi ra ngoài. report Thế trận đổi chiều Phút 72: Aston Villa đã nhập cuộc tốt ở hiệp 2 và là đội tấn công chủ động hơn. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Konsa ở phút 66 đẩy đội chủ nhà vào thế khó. Newcastle đã vực dậy tinh thần và đang là đội tạo thế trận áp đảo. red Cầu thủ Aston Villa nhận thẻ đỏ phút 66 Trung vệ Konsa phạm lỗi Gordon và ngay lập tức bị trọng tài truất quyền thi đấu. Đây là pha phạm lỗi cản phá tình huống trực tiếp mở ra bàn thắng cho Newcastle. Trọng tài Mike Dean nhận định trên Soccer Saturday: "Đây nhất định phải là thẻ đỏ. Một khi trọng tài thổi còi, không thể có kết quả khác". report Watkins dứt điểm Phút 64: Tiền đạo Aston Villa xoay xở một nhịp và dứt điểm bằng chân không thuận. Cú sút của Watkins đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Pope đứng đợi. report Cuối cùng Aston Villa đã có pha dứt điểm Đó là nhận định từ Sky Sports. Trang báo thể thao hàng đầu nước Anh đánh giá Aston Villa nhập cuộc hiệp 2 tốt hơn hẳn so với Newcastle. Có lẽ HLV Emery đã truyền lửa quyết liệt cho học trò ở thời gian giữa hiệp và mọi thứ đang phát huy tác dụng. Các pha tấn công của Aston Villa đã liên kết tốt hơn, mở ra nhiều không gian. Tuy nhiên, bước xử lý cuối cùng vẫn là vấn đề của đội chủ nhà. report Aston Villa đẩy mạnh áp lực Phút 50: Trở lại sân sau giờ nghỉ, Aston Villa chủ động đẩy cao đội hình để tăng sức ép sang phần sân Newcastle. start Hiệp 2 bắt đầu Hai CLB chưa điều chỉnh đội hình. foul Hết hiệp một Không có bù giờ cho hiệp một, 2 đội tạm rời sân với tỷ số 0-0. report Aston Villa bế tắc toàn tập 40 phút trôi qua và số pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Các CĐV Aston Villa dần mất kiên nhẫn khi chứng kiến Watkins và đồng đội liên tục xử lý hỏng ở nhịp chạm bóng quyết định. report Newcastle trong nỗi nhớ Isak Sau 30 phút, biểu đồ nhiệt trận đấu từ WhoScored thể hiện Newcastle đang có thế trận áp đảo. "Chích chòe" đang tổ chức tấn công khá hiệu quả từ 2 biên, bóng chủ yếu dồn hết sang 2 cánh. Nhưng Newcastle có quá ít tình huống kết nối ở khu vực cấm địa của Aston Villa. Không có Isak, Newcastle đang chật vật để tìm sự khác biệt ở khu vực cấm địa của đối thương. Gordon được xếp đá thay Isak nhưng xu hướng của tiền đạo này vẫn dạt biên nhiều hơn. Từ đầu trận, Newcastle có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự lạnh lùng từ một chân sút như Isak là điều họ đang thiếu. report 'Thủ môn Aston Villa chạm bóng nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào' Sau 25 phút, thế trận của Aston Villa chưa cải thiện. "Thủ môn Bizot chạm bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Aston Villa", Sky Sports viết. Những phút hoạt động vất vả của Bizot thể hiện đội chủ nhà đang phải gồng mình chịu trận nhiều thế nào trước Newcastle. report Newcastle hừng hực khí thế Sau 15 phút, Newcastle tung đến 6 pha dứt điểm, trong khi Aston Villa chưa có nổi một pha hãm thành nguy hiểm. Đúng như lo ngại từ đầu trận với Newcastle, khi không có Isak, "Chích chòe" đang chật vật để tìm đầu ra bàn thắng. Elanga và Gordon đang quá vô duyên với các cơ hội ghi bàn. report Thủ môn Aston Villa cứu thua Phút 15: Thủ môn Bizot, người đóng thế cho Martinez, đang chơi xuất sắc từ đầu trận. Anh vừa cản phá pha sút xa từ Gordon. report Elanga lại dứt điểm hỏng Phút 13: Cơ hội tiếp tục đến chân Elanga. Lần này, tân binh Newcastle vung chân volley ở góc hẹp nhưng điểm tiếp xúc bóng lại thiếu chính xác. report Cơ hội tiếp theo cho Newcastle Phút 11: Gordon lao vào đánh đầu trong thế không bị theo kèm. Tuy nhiên, Gordon đã chọn điểm rơi không tốt và phán đoán sai tình huống, dẫn đến pha đánh đầu thiếu chính xác. report Nhập cuộc đầy hứng khởi Cả Aston Villa và Newcastle đều muốn chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Sau 5 phút, các pha lên bóng của 2 CLB được triển khai với tốc độ cực nhanh. Tỷ lệ cầm bóng của 2 CLB đang tương đương. Newcastle đã có 2 pha dứt điểm. Aston Villa tấn công nhiều hơn nhưng chưa tiếp cận được vùng cấm của đối phương. report Elanga lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Phút 3: Elanga thoát xuống đối mặt thủ môn của Aston Villa. Tân binh Newcastle dứt điểm trong thế không bị theo kèm, song pha vung chân lại quá hiền để thắng thủ môn. tatic Sơ đồ xuất phát Aston Villa - Newcastle Trận chiến giữa Aston Villa và Newcastle được dự đoán sẽ rất nóng ở khu vực giữa sân. report Trận đấu bắt đầu Trước giờ bóng lăn, 2 CLB và các CĐV dành một phút mặc niệm cho anh em Andre Silva và Diogo Jota. report Không Isak, Newcastle còn lại gì? 5 trận gần nhất không có Isak trong đội hình, Newcastle thua 3 và hòa 2. Tầm quan trọng của Isak với "Chích chòe" là điều đã quá rõ. Không chỉ nắm giữ trọng trách săn bàn, Isak là vị trí tối quan trọng của Newcastle trong những tình huống ban bật triển khai tấn công. report Newcastle trình làng bom tấn Tiền đạo Anthony Elanga có tên trong đội hình xuất phát của Newcastle. Hè này, "Chích chòe" chiêu mộ Elanga với giá 55 triệu bảng từ Nottingham Forest. Đây là tân binh đắt giá duy nhất của Newcastle tính đến hiện tại, khi "Chích chòe" liên tục thất bại ở các thương vụ Mbeumo và Sesko. tatic Đội hình xuất phát Newcastle Isak không có tên ở cả danh sách đá chính và dự bị của Newcastle. Đúng như tin đồn từ báo chí Anh, Isak đã thông báo với CLB rằng anh không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe". tatic Đội hình xuất phát Aston Villa Tiền vệ Rogers kịp trở lại ở đội hình chính Aston Villa. Thủ môn Bizot được chọn để bắt thay Martinez ở trận này.

Mùa trước, Aston Villa đả bại Newcastle 4-1 trên sân nhà trong trận lượt về tại Premier League. Ngay vòng khai màn mùa giải mới, 2 ông lớn trong nhóm "Big Six" của giải đấu mùa trước gặp nhau. Newcastle nóng lòng phục thù. Nhưng Aston Villa có quyền tự tin khi được chơi trên sân nhà và tiếp tục đặt mục tiêu khiến "Chích chòe" ôm hận thêm một lần nữa.

Tâm điểm trước giờ bóng lăn là cái tên Alexander Isak. Ngôi sao số một của Newcastle đang ở lưng chừng viễn cảnh gia nhập Liverpool hoặc tiếp tục gắn bó với Newcastle. Theo các nguồn tin ở Anh, Isak tuyên bố không muốn chơi thêm trận nào cho "Chích chòe". Cũng có thông tin tiết lộ ban lãnh đạo Newcastle đã trừng phạt nội bộ với Isak.

Isak có còn tiếp tục chơi bóng cho Newcastle hay không, trận đêm nay sẽ rõ. Bên phía Aston Villa, đội chủ sân Villa Park cũng trải qua kỳ chuyển nhượng hè mệt mỏi, đối diện với nhiều tin đồn về việc ngôi sao Ollie Watkins sẽ gia nhập Arsenal hoặc MU. Sau cùng, Aston Villa đã làm được điều mà Newcastle đang muốn, là giữ chân tiền đạo số một trong đội hình của mình.

Aston Villa chạy đà khá tốt cho mùa giải mới khi bất bại ở tour du đấu tại Mỹ. Trong đó, thầy trò HLV Emery có chiến thắng đậm 4-0 trước AS Roma. Ở 2 trận giao hữu "làm nóng" trước mùa mới, Aston Villa thua Marseille và thắng Villarreal.

Ngược lại, Newcastle liên tiếp thua ở chuyến du đấu hè này. Thầy trò HLV Howe không thắng nổi một trận khi đụng độ Celtics, Arsenal, đội K-League XI, Espanyol và Tottenham. Sau đó, Newcastle thua Atletico 0-2 trên sân nhà.

Aston Villa đã thắng Newcatle 4 trong 5 trận gặp nhau gần đây trên sân nhà. Đây là con số "báo động" cho Chích chòe trước chuyến làm khách được dự đoán lành ít dữ nhiều. Nhưng Newcastle cũng có điểm tựa để hy vọng khi họ thắng 3 trận mở màn ở Premier League trong 3 mùa đã qua.