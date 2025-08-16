Cựu danh thủ Thể Công dẫn dắt PVF-CAND, hứa chơi cống hiến ở V.League 2025/26

TPO - PVF-CAND với thành phần gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, cựu danh thủ Thể Công, hứa hẹn sẽ đem lại màu sắc tươi mới cho LPB V.League 1-2025/26.

Đáng kể nhất trong danh sách dự mùa giải mới của PVF-CAND phải kể đến những gương mặt như Trương Văn Thái Quý, Đỗ Văn Thuận, Đỗ Sỹ Huy, Hoàng Vũ Samson, ngoại binh Joseph Mpande, Almarido, Alain. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm chinh chiến V.League trong màu áo các đội bóng Hà Nội, Hải Phòng...

Hoàng Vũ Samson, Mpande hay Alain đều từng là mối đe doạ với các hàng thủ ở V.League, Văn Thuận hay Sỹ Huy đều giàu kinh nghiệm. Đội hình này sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, cựu danh thủ Thể Công (cũ).

Sau khi Quảng Nam giải thể, VPF trao quyền thăng hạng cho đội Đồng Nai Bình Phước. Tuy nhiên, đội bóng của Công Phượng đã bất ngờ từ chối với lý do muốn có sự chuẩn bị tốt hơn. Suất thăng hạng V.League được trao cho PVF-CAND.

Tại Lễ xuất quân đội bóng, Thiếu tướng Lê Vân-Chủ tịch CLB, cho biết được thi đấu V.League là niềm vinh dự lớn và là cột mốc phát triển quan trọng của CLB. "Chúng tôi xác định tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, bản sắc riêng và sự cống hiến là nền tảng để chinh phục những mục tiêu cao nhất"-ông Lê Vân cho biết.

HLV Thạch Bảo Khanh cũng chia sẻ, CLB sẽ nỗ lực để chinh phục thành tích cao, để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

