Có gì ở Lễ bế mạc SEA Games 33 được giới thiệu vô cùng hoành tráng?

TPO - Hôm nay SEA Games 33 bước vào ngày cuối cùng. Sau 3 nội dung thi đấu còn lại, Lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Rajamanagala, chính thức khép lại 12 ngày thi đấu đáng nhớ và đầy cảm xúc của ngày hội thể thao Đông Nam Á.

s-3743750.jpg

Trong ngày 20/12, tại Chonburi và Bangkok vẫn có 3 tấm huy chương vàng được trao ở các nội dung bơi đường dài và cầu mây nam - nữ. Về cơ bản, những tấm huy chương còn lại này không đủ để làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp huy chương.

Chủ nhà Thái Lan ngự trị vị trí dẫn đầu với 232 huy chương Vàng, thiết lập kỷ lục mới về số lượng huy chương Vàng trong một kỳ đại hội. Indonesia có thể ăn mừng khi vượt chỉ tiêu với 91 huy chương Vàng, chiếm vị trí thứ hai. Việt Nam mặc dù hoàn thành chỉ tiêu với 86 huy chương Vàng nhưng chỉ có thể đứng thứ ba, trên Malaysia (56), Singapore (52) và Philippines (50).

Vào lúc 19h00 cùng ngày, tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, Lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

348427408-945357523246150-754859.jpg

Lễ bế mạc sẽ bắt đầu bằng một phút mặc niệm tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit. Tiếp theo là nghi thức thượng cờ của nước chủ nhà Thái Lan và màn trình diễn nghệ thuật mang tên "Thanh âm tiếng còi…Vọng lại từ cuộc thi". Các vận động viên đến từ 54 môn thể thao sẽ có cuộc diễu hành và video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ của SEA Games 33 sẽ được phát, trước khi ngọn đuốc được tắt, chính thức khép lại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trên đất Thái Lan.

Tuy nhiên buổi lễ vẫn tiếp tục, với nghi thức hạ cờ đại hội và trao lại cho Malaysia, nước chủ nhà tiếp theo vào năm 2027. Với tư cách nước đăng cai SEA Games 34, Malaysia cũng mang đến một màn trình diễn nghệ thuật đầy bản sắc, hứa hẹn về kỳ đại hội rực rỡ đang chờ đón.

93132fe0-dbe4-11f0-92ec-3b68fd7f.jpg

Trong kịch bản, Lễ bế mạc còn có sự góp mặt của ca sĩ kiêm diễn viên tài năng "Tah-U" Pittaya Saechua và ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc Luk Thung "Kratae R-Siam" Trae Boonyaliang với tiết mục "Âm thanh nhà vô địch…Những bài ca chiến thắng".

Theo Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Lễ bế mạc sẽ rất hoành tráng. Ban tổ chức đã rút kinh nghiệm từ những sai sót của Lễ khai mạc và cam kết không lặp lại.

"Quan sát từ các buổi diễn tập, tôi chỉ có thể nói tất cả trông rất rực rỡ, hoành tráng và đẹp mắt, hứa hẹn để lại ấn tượng sâu sắc", Tiến sĩ Kongsak khẳng định.

Thanh Hải
