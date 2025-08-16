Golfer miệt mài làm quen sân FLC Golf Links Quy Nhơn cho giải đấu lớn nhất năm

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Sáng nay, không khí tập luyện tại đây đã “nóng” lên khi hàng loạt golfer có mặt để làm quen địa hình và điều kiện thời tiết.
Tinh thần quyết tâm hiện rõ trên từng cú đánh khi các golfer bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu lớn nhất năm.
Theo Ban tổ chức, năm nay giải quy tụ 125 golfer hàng đầu đất nước, trong đó có cả những nhà vô địch các mùa trước, golfer dày dạn kinh nghiệm và gương mặt trẻ tiềm năng.
Với gió biển thử thách, green mượt nhưng đầy biến ảo, FLC Golf Links Quy Nhơn hứa hẹn sẽ là nơi chứng kiến những màn tranh tài kịch tính, nơi mỗi cú đánh không chỉ là kỹ thuật mà còn là bản lĩnh và tinh thần thi đấu đỉnh cao.
Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn từ ngày 18/8 đến 23/8.
Các golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, Ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.