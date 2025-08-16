Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Golfer miệt mài làm quen sân FLC Golf Links Quy Nhơn cho giải đấu lớn nhất năm

Hồng Vĩnh - Mạnh Thắng - Dương Triều - Trọng Tài - Trọng Đạt - Trương Định
TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Sáng nay, không khí tập luyện tại đây đã “nóng” lên khi hàng loạt golfer có mặt để làm quen địa hình và điều kiện thời tiết.

11.jpg
Trên mặt cỏ xanh mướt của fairway, các vận động viên miệt mài điều chỉnh nhịp gậy, thử sức ở những hố có địa hình phức tạp, điểm đặc trưng của sân FLC Golf Links Quy Nhơn.
4-8726.jpg
“Đây là sân có địa hình đa dạng, gió biển tác động khá mạnh nên việc làm quen và điều chỉnh chiến thuật là cực kỳ quan trọng", một golfer chia sẻ. “Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể khiến cú đánh bị ảnh hưởng".
1-3359.jpg
Nhiều gương mặt quen thuộc của làng golf Việt Nam như Nguyễn Khánh Linh cũng có mặt từ sớm, dành trọn buổi sáng để luyện tập làm quen sân.
2-5511.jpg
Anh trai của Nguyễn Khánh Linh là Nguyễn Quang Za Vinh cũng đang tập trung cao độ, tận dụng từng phút tập luyện trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn để đạt phong độ tốt nhất.
1-3359.jpg
Năm ngoái, Khánh Linh là golfer trẻ nhất giải, mới 11 tuổi. Năm nay, golfer sinh năm 2013 tiếp tục là golfer trẻ nhất giải, bên cạnh Nguyễn Ngô Thành, Đoàn Đan Thanh (cùng 12 tuổi).
5-7372.jpg

Tinh thần quyết tâm hiện rõ trên từng cú đánh khi các golfer bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu lớn nhất năm.

6-882.jpg

Theo Ban tổ chức, năm nay giải quy tụ 125 golfer hàng đầu đất nước, trong đó có cả những nhà vô địch các mùa trước, golfer dày dạn kinh nghiệm và gương mặt trẻ tiềm năng.

8.jpg

Với gió biển thử thách, green mượt nhưng đầy biến ảo, FLC Golf Links Quy Nhơn hứa hẹn sẽ là nơi chứng kiến những màn tranh tài kịch tính, nơi mỗi cú đánh không chỉ là kỹ thuật mà còn là bản lĩnh và tinh thần thi đấu đỉnh cao.

9.jpg

Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn từ ngày 18/8 đến 23/8.

10.jpg

Các golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, Ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

