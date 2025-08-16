Nguyễn Viết Gia Hân: Tài năng 14 tuổi viết tiếp giấc mơ chinh phục golf đỉnh cao

TPO - Mới 14 tuổi, Nguyễn Viết Gia Hân đã có lần thứ tư liên tiếp góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia. Từ cô bé nhỏ tuổi nhất giải đấu, Gia Hân từng bước khẳng định tài năng và bản lĩnh, trở thành Á quân năm 2024. Năm nay, cô trở lại với phong độ ổn định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khát vọng chạm tới cột mốc mới trong hành trình chinh phục ước mơ golf chuyên nghiệp.

Từ “em út” nhỏ tuổi nhất giải đến Á quân quốc gia

Từ năm 2022, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào hệ thống chính thức của VGA Tour và đã trở thành sân chơi đỉnh cao của golf Việt, quy tụ những golfer xuất sắc nhất cả nước, không phân biệt lứa tuổi hay tình trạng chuyên nghiệp - nghiệp dư.

Ở hai mùa giải đầu tiên (2022 và 2023), Gia Hân luôn là gương mặt nhỏ tuổi nhất, nhưng thi đấu đầy bản lĩnh để cán đích trong top 6 chung cuộc. Đến năm 2024, cô bé sinh năm 2011 bứt phá mạnh mẽ, tạo nên cuộc đua vô địch nghẹt thở với đàn chị Lê Chúc An và chỉ chịu dừng lại ở vị trí Á quân, kém đúng 1 gậy.

Bước vào mùa giải năm nay, Gia Hân mang theo cả áp lực lẫn kỳ vọng. “Năm ngoái về Nhì, năm nay dĩ nhiên em mong muốn mình làm tốt hơn. Nhưng với em, thành tích không phải là đích đến cuối cùng. Mỗi danh hiệu chỉ là một cột mốc trên hành trình dài chinh phục ước mơ. Điều quan trọng là mỗi ngày phải tập luyện và tiến bộ hơn", Gia Hân chia sẻ.

Năm nay, Gia Hân trải qua bước ngoặt lớn khi phải chia tay HLV cũ, từng có lúc chững lại và đánh mất sự tự tin vì những cú phát bóng chưa đạt như mong muốn. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi em bắt đầu tập luyện cùng HLV Luke Ringrose, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới tại Học viện EPGA.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, Gia Hân đã hoàn thiện hơn về kỹ thuật và chiến thuật thi đấu, trui rèn sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát tâm lý, những yếu tố quan trọng để chinh phục các đấu trường đỉnh cao. Giờ đây, em đã sẵn sàng và tự tin bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025.

Khát vọng và bản lĩnh

Phong độ của Gia Hân trong năm 2025 đang rất ấn tượng. Tháng 2, Gia Hân vô địch chặng 1 Hanoi Junior Tour. Tháng 4, Gia Hân làm nên lịch sử tại Hanoi Open khi trở thành nữ golfer đầu tiên vô địch bảng chuyên nghiệp sau màn play-off 3 người đầy kịch tính ở sân Corn Hill.

Tại Hello Spring - Road to Trang An Open, Gia Hân ghi dấu ấn với vòng 66 gậy, phá kỷ lục sân Tràng An. Thành tích này giúp em nhận được thư mời dự Trang An Open 2025, giải thuộc hệ thống Thai LPGA Tour lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, mở ra cơ hội cọ xát quý giá với các tay golf nữ hàng đầu khu vực.

Ngay trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Gia Hân còn có buổi tập huấn cùng đội tuyển Golf Quốc gia, một bước chuẩn bị quan trọng cả về chuyên môn lẫn tâm lý. “Giải Vô địch Golf Quốc gia quy tụ những golfer giỏi nhất. Em không đặt nặng thành tích, mà muốn học hỏi từ cả golfer chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, và quan trọng là chơi tự tin, hết khả năng của mình".

Năm nay, tại Gia Lai, cô bé 14 tuổi ấy tiếp tục đứng trên cùng mặt sân thi tài với những golfer hàng đầu đất nước. Không ồn ào, không áp lực phải thắng bằng mọi giá, Gia Hân bước vào giải với niềm tin mạnh mẽ: mỗi vòng đấu là một bước tiến, mỗi cú đánh là một trải nghiệm, và đích đến cuối cùng không chỉ là chiếc cúp, mà là hành trình trưởng thành của chính mình.