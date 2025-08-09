Nhận định Arsenal vs Bilbao, 23h00 ngày 9/8: Pháo thủ nổ vang trời

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Bilbao, Emirates Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai thất bại trước Tottenham và Villarreal, "Pháo thủ" rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Trong khi đó, Bilbao cũng đang khát khao cắt đứt chuỗi trận thua đáng thất vọng. Vì thế, cuộc đối đầu giữa đôi bên sẽ vô cùng hấp dẫn và căng thẳng.

Arsenal hướng đến danh hiệu Emirates Cup thứ 4 liên tiếp.



Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Bilbao

Arsenal vừa trải qua trận đấu thất vọng trước Villarreal, đoàn quân của HLV Arteta nhận thất bại 2-3 trên sân nhà Emirates. "Pháo thủ" bất ngờ bại trận trước một đối thủ đã không giành được chiến thắng nào trong 6 trận giao hữu liên tiếp. Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ khiến đội bóng thành London trả giá đắt bằng 3 bàn thua. Sức ép đang đè nặng lên thầy trò HLV Arteta khi họ đã thể hiện bộ mặt đáng thất vọng trong 4 trận giao hữu vừa qua. Cầu thủ nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là Viktor Gyökeres lại chưa để lại nhiều dấu ấn.

Trước khi bước vào cuộc đối đầu với Man United tại vòng 1 Premier League, Arsenal sẽ còn một bài kiểm tra nữa tại Emirates Cup. Đó là cuộc đối đầu với Bilbao, đây là cơ hội tốt để các "Pháo thủ" tìm lại niềm vui chiến thắng, hướng đến mùa giải mới đầy suôn sẻ.

Bilbao không phải đối thủ quá đáng ngại đối với đội chủ sân Emirates bởi họ đang có những trận đấu thảm họa trong mùa hè này. Đội bóng đến từ Tây Ban Nha thua 5 trận giao hữu liên tiếp trước Liverpool, Racing Santander, PSV Eindhoven và Alaves. Trong đó có 2 thất bại liên tiếp chỉ trong 1 ngày trước Liverpool. Emirates Cup là giải đấu mà Arsenal luôn thi đấu rất thăng hoa, đội bóng thành London là nhà vô địch trong 3 năm liên tiếp. Vì thế, cơ hội tạo bất ngờ của Bilbao là không cao.

HLV Arteta nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình tốt nhất để giúp "Pháo thủ" dễ dàng có được chiến thắng. Tân binh đắt giá Viktor Gyökeres và tiền vệ trung tâm Martin Zubimendi chắc chắn là những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất bên phía Arsenal trong cuộc đọ sức với Bilbao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Bilbao

Trong 6 trận đấu giao hữu vào mùa hè này, Bilbao thua tới 5 trận và chỉ có 1 chiến thắng trước đội bóng "Nhược tiểu" Ponferradina.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Arsenal có 2 chiến thắng trước AC Milan và Newcastle. Tottenham và Villarreal là 2 cái tên đả bại "Pháo thủ".

Lần đối đầu gần nhất giữa Arsenal và Bilbao đã diễn ra cách đây gần 13 năm. Khi đó, hai đội hòa 0-0.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Bilbao

Arsenal không có sự phục vụ của Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes và Jurrien Timber vì chấn thương.

Bilbao có lực lượng tốt nhất. Ngôi sao Nico Williams sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Bilbao

Arsenal: Kepa; Ben White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Nwaneri, Rice, Odegaard; Havertz; Martinelli, Saka.

Bilbao: Simon; Ares, Lekue, Vivian, Boiro; Jauregizar, Vesga; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Guruzeta.

Dự đoán tỷ số Arsenal 2-1 Bilbao