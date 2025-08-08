MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko

Benjamin Sesko là bản hợp đồng thứ 4 trong mùa hè này của Man United.

Theo The Athletic, Man United sẽ trả cho RB Leipzig 76,5 triệu euro và 8,5 triệu euro phụ phí tùy vào thành tích của chân sút người Slovenia tại đội bóng mới. Sesko sẽ tới Manchester kiểm tra y tế để ký hợp đồng với Man United. Anh là bản hợp đồng thứ 4 trong mùa hè này của HLV Ruben Amorim.

Sự xuất hiện của Sesko sẽ nâng tổng chi tiêu của Man United lên tới 214 triệu bảng, sau khi chiêu mộ Matheus Cunha, Diego Leon và Bryan Mbeumo. Sesko sẽ là một phần không thể thiếu trong bộ ba tấn công của Amorim, cùng với Cunha và Mbeumo, khi Man United đang đặt mục tiêu cải thiện thành tích ghi bàn. Tại Premier League 2024/2025, đội bóng thành Manchester sở hữu thành tích ghi bàn rất khiêm tốn, với 44 bàn thắng sau 38 trận đấu.

The Athletic đánh giá tiền đạo 22 tuổi người Slovenia là viên kim cương to lớn, thô ráp và sáng chói nhất đang thi đấu tại top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mùa hè năm 2025 đánh dấu lần thứ ba Man United quan tâm đến anh. Lần đầu tiên là vào năm 2019 khi anh nổi lên ở đội một của NK Domzale lúc 16 tuổi, lần tiếp theo là vào mùa giải 2022/2023, khi chân sút người Slovenia ghi 16 bàn sau 30 trận cho Red Bull Salzburg.

The Athletic cho rằng Sesko là mẫu tiền đạo giàu sức mạnh, có tốc độ ấn tượng và khả năng dứt điểm sắc bén. Anh là mẫu tiền đạo mà các trung vệ rất ngại phải đối đầu. Sesko có tiềm năng để vươn đến trình độ của siêu sao Erling Haaland.

Man United vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm, nhưng việc bán cầu thủ sẽ rất quan trọng sau khoản chi tiêu khổng lồ. Sự xuất hiện của Sesko sẽ khiến tương lai của Højlund trở nên bấp bênh. Man United sẵn sàng bán hoặc cho mượn tiền đạo này. "Quỷ đỏ" vẫn đang trong quá trình thanh lọc đội hình, họ đang cố gắng bán Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia.