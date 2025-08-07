Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Shin Tae-yong từ chức phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc

A Phi

TPO - HLV Shin Tae-yong quyết định từ chức phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc sau khi nhận lời dẫn dắt Ulsan HD.

shin-tae-yong.jpg
HLV Shin Tae-yong trở lại với công việc huấn luyện

Hơn nửa năm sau khi bị tuyển Indonesia sa thải, HLV Shin Tae-yong đã chính thức quay lại ghế huấn luyện khi đồng ý dẫn dắt Ulsan HD. Chiến lược gia 55 tuổi này được bổ nhiệm thay thế Kim Pan-gon trong bối cảnh Ulsan HD sa lầy khủng hoảng.

Nhà đương kim vô địch Hàn Quốc đã trải qua 11 trận liên tiếp không thắng, bao gồm 3 trận toàn thua ở Club World Cup 2025. Tại K-League, họ đã rơi xuống nhóm đá trụ hạng với 7 trận liền chỉ biết hoà và thua.

Cơ hội cho Ulsan HD bảo vệ chức vô địch gần như không còn. Họ đang kém đội đầu bảng Jeonbuk đến 23 điểm. Tuy nhiên, CLB này vẫn quyết định “thay tướng” để chặn đà khủng hoảng. Theo giới truyền thông, Ulsan HD chấp nhận đưa ra mức lương cao nhất bóng đá Hàn Quốc để thuyết phục Shin Tae-yong nhận lời.

Đây là lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong trở lại K-League sau 13 năm. Chiến lược gia này bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Seongnam Ilhwa (nay là Seongnam FC) và kể từ đó đã tích lũy được một bảng thành tích đa dạng, bao gồm cả việc dẫn dắt các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, cũng như các đội tuyển quốc gia Indonesia.

Trước khi nhận lời với Ulsan HD, Shin Tae-yong là phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc. Ông quyết định từ bỏ cương vị này để tập trung vào công việc mới.

LĐBĐ Hàn Quốc xác nhận ngắn gọn: “Shin Tae-yong đã từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành khóa 55 của Liên đoàn vào ngày 4/7 vừa qua”.

HLV Shin Tae-yong trở thành phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc vào tháng 4 năm nay và chịu trách nhiệm hợp tác đối ngoại với đội tuyển quốc gia, với nhiệm vụ chính là quan sát, đánh giá các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu ở nước ngoài. Ông cùng với cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo được kỳ vọng vực dậy tuyển Hàn Quốc sau chuỗi thành tích đáng quên gần đây.

