HLV Shin Tae-yong nói gì trong ngày Indonesia thua đậm Australia?

TPO - Ngồi tại Jakarta theo dõi đội bóng cũ tranh tài với Australia, HLV Shin Tae-yong không thể giấu nổi cảm giác thất vọng. Ông đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm của các học trò.

Chiều qua (20/3), tuyển Indonesia trong ngày ra mắt HLV Patrick Kluivert đã nhận thất bại tan tác trước Australia. Hiệp 1, Indonesia bị “tàn sát” với 3 bàn thắng mà không ghi được bàn nào. Đầu tiên, Martin Boyle đưa Australia vươn lên dẫn trước sau khi cú đá phạt đền dễ dàng đánh lừa Maarten Paes. 2 phút sau đó, Australia nhân đôi cách biệt khi Velupillay đã băng xuống, chiến thắng Paes trong pha đối mặt và giúp Australia dẫn 2-0.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 3. Irvine dứt điểm đưa bóng vào góc chết. Pha bóng này phản ánh sự hời hợt của hàng thủ Indonesia khi họ để Irvine dứt điểm 2 lần liên tiếp một cách thoải mái.

Ngay khi 45 phút đầu khép lại, hàng loạt thông điệp bày tỏ sự giận dữ đã xuất hiện trên mạng xã hội. Rất nhiều người hâm mộ ĐT Indonesia trút thất vọng lên vị tân HLV Patrick Kluivert. Thậm chí theo tờ Bola ghi nhận, những tiếng hô vang "Shin Tae-yong, Shin Tae-yong..." đã xuất hiện. Và tới cuối trận, làn sóng ủng hộ ông Shin ngày càng lớn hơn.

Shin Tae-yong, người từng dẫn dắt ĐT Indonesia trong 5 năm, đã đến Jakarta để cùng hàng trăm CĐV bản địa xem trận đấu. Ông không giấu nổi cảm giác tiếc nuối sau cú đá penalty hỏng ăn của Kevin Diks, rồi sau đó là sự thất vọng khi Indonesia thua những bàn thua dễ dàng.

Nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ thẳng ra những vấn đề mà đồng nghiệp Kluivert đang mắc phải. "Một điều tôi cảm thấy rất rõ ràng là các cầu thủ không có nhiều thời gian tập luyện bên nhau. Đó là lý do tại sao họ thiếu tính tổ chức. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta dễ dàng để thủng lưới liên tục trong tình huống cố định", Four Four Two dẫn lời ông Shin.

Khi trận đấu kết thúc, Shin Tae-yong đã ghi điểm với NHM Indonesia khi ông yêu cầu tất cả vẫn phải cổ vũ cho đội tuyển và ngừng công kích. Ông nhấn mạnh rằng cơ hội dành cho Indonesia chưa phải đã chấm dứt. Hành động của Shin Tae-yong được tờ Bola miêu tả là "hành xử của một người đàn ông tuyệt vời".