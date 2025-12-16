Quách Thị Lan và tấm HCV của sự quả cảm

TPO - SEA Games 33 đã chứng kiến một “Quách Thị Lan” đầy bản lĩnh và trỗi dậy mạnh mẽ, vượt mọi rào cản để giành chiến thắng - một chiến thắng của ý chí, đam mê và niềm tin không bao giờ tắt.

Quách Thị Lan hạnh phúc với tấm 400m rào nữ. ảnh: Trọng Hiếu

Sau một hành trình dài đầy bền bỉ và kiên trì, Quách Thị Lan cuối cùng đã chạm tay vào trái ngọt xứng đáng. Ở tuổi 30, nữ tuyển thủ điền kinh Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 400m rào nữ tại SEA Games 33 với thành tích 56,82 giây, khẳng định vị thế số một của mình trong khu vực.

Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Lan giành HCV cá nhân ở đấu trường SEA Games, và cũng là màn trở lại ngoạn mục sau những sóng gió của sự nghiệp.

Năm 2022, tại SEA Games 31 trên sân nhà, Quách Thị Lan từng giành HCV 400m rào và 4x400m tiếp sức, nhưng sau đó vướng phải án phạt doping và bị tước hết thành tích. Cô phải nghỉ thi đấu 18 tháng, bỏ lỡ cơ hội dự SEA Games 32, và đối diện với làn sóng nghi ngại từ dư luận. Người ta tự hỏi liệu cô gái vàng của điền kinh Việt Nam còn đủ sức bền, đủ phong độ và bản lĩnh để quay lại đỉnh cao?

Quách Thị Lan rơi nước mắt khi chạm đích. Ảnh: Trọng Hiếu.



Câu trả lời đã được Quách Thị Lan viết ngay trên đường chạy chung kết 400m rào nữ tại SEA Games 33. Bước vào những mét đầu, cô bị tụt lại, nhưng bằng tinh thần kiên định và sự bền bỉ vượt trội, Lan bứt tốc mạnh mẽ trong 100m cuối, bỏ xa các đối thủ Thái Lan và Philippines.

Những giây cuối cùng, cô vượt qua rào cản tâm lý và thể lực, vươn lên dẫn đầu, giành HCV danh giá. Khoảnh khắc giơ cao lá cờ Tổ quốc, nụ cười rạng rỡ xen lẫn giọt nước mắt xúc động, trở thành biểu tượng của nghị lực và sự trở lại kiêu hãnh.

Chiến thắng này không chỉ là danh hiệu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh tinh thần, khả năng vượt qua định kiến và giới hạn của bản thân. SEA Games 33 trở thành kỳ đại hội trọn vẹn, khi Quách Thị Lan không chỉ giành HCV mở hàng cho điền kinh Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: những thất bại, những chấn thương hay những án phạt không thể khuất phục một tinh thần quyết tâm thật sự.

Quách Thị Lan sẽ vẫn gắn bó với đường chạy sau khi giải nghệ. Ảnh: Trọng Hiếu

Và trên đỉnh vinh quang ấy, Quách Thị Lan cũng chọn khoảnh khắc chia tay đường chạy, khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc. Nhìn về tương lai, cô sẽ tiếp tục truyền lửa, trở thành người dẫn đường, huấn luyện và là tấm gương cho những thế hệ điền kinh Việt Nam sau này.

“Em thật sự nuối tiếc khi không còn cơ hội cùng đồng đội trên đường chạy, nhưng ở cương vị mới, em sẽ luôn sát cánh, đồng hành và tiếp sức cho điền kinh Việt Nam. Em hy vọng, một ngày không xa, mình có thể trở thành một HLV như bác Vũ Ngọc Lợi, dìu dắt và đào tạo những thế hệ tài năng tiếp nối niềm tự hào này", nhà vô địch SEA Games 33 chia sẻ, giọng nói đầy niềm tự hào, dâng trào khát vọng và tình yêu với thể thao.