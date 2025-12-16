Thương quá các cô gái bóng chuyền Việt Nam

TPO - Thật khó để làm dịu sự đau khổ của những người đã chiến đấu hết mình, dốc mọi sức lực vì màu cờ Tổ quốc, vì khao khát tấm huy chương Vàng chưa bao giờ giành được. Nhưng rồi những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô, các cô gái kiên cường của bóng chuyền Việt Nam sẽ đứng dậy, tiếp tục cố gắng và khởi phát giấc mơ về một ngày khác, kỳ SEA Games khác.

Tối ngày 15/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ở rất gần tấm huy chương Vàng và viết nên một chương chói lọi cho bóng chuyền Việt Nam. Nhưng thật không may, lịch sử lại không đứng về phía họ. Ngay cả khi Thanh Thúy và các đồng đội đã làm tất cả, cống hiến hơn 100% khả năng và vắt kiệt những giọt mồ hôi, dành cho họ chỉ là cái kết quá khắc nghiệt.

Tại Indoor Stadium Huamark, những chiến binh quả cảm gần như sụp đổ. Họ lê bước ra bên ngoài, gục vào nhau và khóc. Thanh Thúy, Bích Thùy rồi Kiều Trinh hay Như Quỳnh, Như Anh đều không muốn tin vào thực tế đau lòng, rằng tấm huy chương vàng đã tuột khỏi tay.

Trong hành trình SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt qua sự thiếu hụt nhân sự, đánh bại nhiều đối thủ và chiến thắng sự hoài nghi khi có mặt ở trận chung kết với Thái Lan. Tại đó, những cô gái của chúng ta sẵn sàng thách thức lịch sử, quyết thay đổi quá khứ về 11 lần về nhì và cắt chuỗi 14 lần liên tiếp giữ vững danh hiệu trong tổng số 16 lần vô địch SEA Games của Thái Lan.

Những cô gái bóng chuyền Việt Nam không thể ngăn những giọt nước mắt. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng)

(Ảnh: Hồ Hải Hoàng)

(Ảnh: Anh Thắng)

(Ảnh: Hồ Hải Hoàng)

Với tinh thần đoàn kết, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiến thắng ngay set đầu, tạo ra set thua đầu tiên của tuyển Thái Lan tại SEA Games 2025. Bị Thái Lan dẫn ngược ở hai set sau, Thanh Thúy cùng đồng đội không nản lòng và ý chí chiến đấu cao ngất của họ được đền đáp bằng chiến thắng ở set 4.

Trong set quyết định, ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước 10-5, trước khi Thái Lan vùng lên san bằng tỷ số 12-12 và dẫn lại14-12. Giữa áp lực bủa vây, họ đã không mất tinh thần và cũng không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc, xuất sắc gỡ hòa 14-14, rồi sau đó đưa trận đấu vào thế giằng co từng điểm một.

Rất nhiều thời điểm những chiến binh áo đỏ khiến Indoor Stadium Huamark chìm vào im lặng, ép người hâm mộ chủ nhà ngồi xuống và ngừng nhảy múa.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi một trận đầy cảm xúc. (Ảnh: Anh Thắng)

Đáng tiếc rằng pha bóng cuối cùng, các cô gái Việt Nam chủ động bỏ bóng, nghĩ rằng bóng ra ngoài. Thế nhưng trọng tài cho điểm Thái Lan, và Việt Nam chấp nhận thất bại vì hết quyền khiếu nại (challenge). Tỷ số 25-23 đưa người Thái lên bục cao nhất, còn ĐT Việt Nam chìm sâu và nước mắt.

Không ai có thể khiến họ ngừng nức nở. Từ Như Anh, Kim Thoa đến Thanh Thúy, người chơi xuất sắc với 24 điểm ghi được trong trận chung kết, không thể kìm nén cảm xúc. Ngay cả khi Thanh Thúy cố gắng trở nên mạnh mẽ và bước ra kéo đồng đội đứng dậy, nhưng chỉ một lúc sau, mắt cô lại đỏ hoe.

Thật khó để làm dịu sự đau khổ của những người đã chiến đấu hết mình, dốc mọi sức lực vì màu cờ Tổ quốc, vì niềm tự hào dân tộc và vì hàng triệu người hâm mộ khao khát về tấm huy chương Vàng chưa bao giờ giành được.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trên bục nhận huy chương Bạc. (Ảnh: Hồ Hải Hoàng)

Tuy không thể làm nên kỳ tích và viết ra lịch sử, nhưng các cô gái bóng chuyền Việt Nam có thể ngẩng cao đầu về những gì đã thể hiện. Họ đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời với sự gắn kết, lối chơi đầy lửa, quyết liệt và điềm tĩnh, bản lĩnh thép cùng niềm tin mãnh liệt về bản thân, về chiến thắng. Họ không bao giờ bị khuất phục, cho đến những giây cuối cùng.

Những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô, các cô gái kiên cường của bóng chuyền Việt Nam sẽ đứng dậy, tiếp tục cố gắng và khởi phát giấc mơ về một ngày khác, kỳ SEA Games khác họ sẽ chạm được tay vào tấm huy chương Vàng.

Với những người dám khóc sau thất bại và đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại, ngày ấy sẽ đến sớm thôi.