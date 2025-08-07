Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

VĐV hưởng lợi lớn khi tiền thưởng giải quần vợt US Open 2025 tăng 'phi mã'

Kiều Khanh

TPO - US Open 2025 đi vào lịch sử bộ môn quần vợt khi trở thành giải đấu có mức tiền thưởng lớn nhất mọi thời đại.

anh-chinh-sinner-1725897942698514005764.jpg
Jannik Sinner là ĐKVĐ của US Open.

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm diễn ra tại New York sẽ là sự kiện đầu tiên đạt tổng tiền thưởng lên đến 90 triệu đô la Mỹ, khi Hiệp hội Quần vợt Mỹ một lần nữa đưa ra mức thưởng lớn nhất trong lịch sử quần vợt. Mức tiền thưởng này vượt qua con số 75 triệu đô la Mỹ của US Open 2024.

Các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ tại US Open 2025 sẽ nhận được 5 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với khoản tiền thưởng 3,6 triệu đô la Mỹ của US Open 2024. Đây là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử bộ môn quần vợt dành cho tay vợt giành chiến thắng trận chung kết.

Giải đấu đã rất nỗ lực để đảm bảo tiền thưởng ở tất cả các vòng đều tăng thêm hai con số phần trăm kể từ năm 2024, đồng thời tăng đáng kể tỷ lệ tiền thưởng cho các vận động viên tiến sâu tại các nội dung đánh đơn. Ngoài việc tăng tiền thưởng dành cho các nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ, giải đấu còn tăng tiền thưởng ở các vòng đấu khác. Điều này diễn ra sau nhiều năm tập trung chiến lược vào việc phân bổ lại tiền thưởng cho các vòng đấu đầu tiên và vòng loại để mang lại những khoản thưởng có ý nghĩa cho tất cả các tay vợt.

Tiền thưởng ở nội dung đôi nam và đôi nữ cũng được tăng đáng kể nhằm hỗ trợ các tay vợt tham gia giải đấu (tăng 23% lên 4,78 triệu đô la Mỹ từ mức 3,89 triệu đô la Mỹ vào năm 2024). Lần đầu tiên, các đôi chiến thắng ở các giải đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ sẽ nhận được 1 triệu đô la Mỹ.

Tiền thưởng của các giải đấu vòng loại dành cho nam và nữ sẽ tăng lên mức kỷ lục 8 triệu đô la.

Ngoài tiền thưởng, như thường lệ trong những năm gần đây, US Open đã nỗ lực giúp giảm chi phí cá nhân cho tất cả các vận động viên tham gia giải đấu. Tất cả các tay vợt sẽ nhận được khoản trợ cấp dành cho việc di chuyển trị giá 1.000 đô la Mỹ, cũng như hai phòng khách sạn tại khách sạn chính thức dành cho vận động viên (hoặc 600 đô la Mỹ mỗi ngày nếu vận động viên chọn ở tại một nơi lưu trú khác). Ngoài ra, các vận động viên sẽ được căng dây vợt miễn phí cho tối đa năm cây vợt mỗi vòng.

Chi tiết tiền thưởng của US Open 2025:

Vòng đấu chính của nội dung Đơn Nam & Nữ

Vô địch: 5.000.000 đô la Mỹ

Á quân: 2.500.000 đô la Mỹ

Bán kết: 1.260.000 đô la Mỹ

Tứ kết: 660.000 đô la Mỹ

Vòng 4: 400.000 đô la Mỹ

Vòng 3: 237.000 đô la Mỹ

Vòng 2: 154.000 đô la Mỹ

Vòng 1: 110.000 đô la Mỹ

Vòng đấu chính của nội dung Đôi Nam & Nữ (mỗi đội)

Vô địch: 1.000.000 đô la Mỹ

Á quân: 500.000 đô la Mỹ

Bán kết: 250.000 đô la Mỹ

Tứ kết: 125.000 đô la Mỹ

Vòng 3: 75.000 đô la Mỹ

Vòng 2: 45.000 đô la Mỹ

Vòng 1: 30.000 đô la Mỹ

Đôi nam nữ (mỗi đội)

Vô địch: 1.000.000 đô la Mỹ

Á quân: 400.000 đô la Mỹ

Bán kết: 200.000 đô la Mỹ

Tứ kết: 100.000 đô la Mỹ

Vòng 1: 20.000 đô la Mỹ

Vòng loại đơn nam và đơn nữ

Vòng loại thứ 3: 57.200 đô la Mỹ

Vòng loại thứ 2: 41.800 đô la Mỹ

Vòng loại thứ 1: 27.500 đô la Mỹ
