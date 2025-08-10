Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chân sút hay nhất châu Âu ghi bàn, Arsenal giành Emirates Cup

Đặng Lai

TPO - Viktor Gyokeres cuối cùng đã biết ghi bàn cho Arsenal. Pha lập công của anh mang về chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao, giúp đội nhà vô địch Emirates Cup 2025.

arsenal-5.jpg

Rạng sáng nay, trận đấu cuối cùng trước mùa giải của Arsenal đã được tổ chức tại sân vận động Emirates. Đó là trận tranh Emirates Cup với Bilbao. Màn đối đầu này là cơ hội để Arsenal lấy lại danh dự sau 2 thất bại cay đắng trước Tottenham và Villarreal.

Đó cũng là 2 trận đấu mà Gyokeres gây thất vọng. Tiền đạo người Thụy Điển ra sân trong cả 2 trận mà không ghi được bàn nào, khiến đội nhà trắng tay. Gyokeres được Arsenal chiêu mộ với giá 64 triệu bảng, mang theo danh tiếng là cỗ máy ghi bàn xuất sắc ở châu Âu. 2 mùa giải gần nhất với Sporting Lisbon, anh đã ghi 97 bàn sau 102 lần ra sân. Riêng mùa trước, chân sút này có tới 39 bàn, trở thành cầu thủ có nhiều bàn nhất châu Âu tại giải VĐQG.

Không có gì ngạc nhiên khi anh được kỳ vọng nhiều nhất đội hình Arsenal. Và lần này, anh đã tỏa sáng. Phút 35, Gyokeres tận dụng đường chuyền chính xác của Martin Zubimendi để đánh đầu hiểm hóc, mang về bàn mở tỷ số cho Arsenal.

arsenal-1.jpg

Pha bóng này đã khơi dậy sức mạnh tấn công của Arsenal. Họ dồn ép Bilbao liên tục và chỉ 2 phút sau, Arsenal đã nhân đôi cách biệt. Buyako Saka nhận bóng thoải mái rồi tung cú đá đơn giản ghi bàn.

Arsenal ép sân cho đến hết trận, khiến đối thủ thậm chí không dứt điểm nổi lần nào trong hiệp 2. Họ đã bị vận may ngoảnh mặt với cú đánh đầu đập xà ngang của Gyokeres. Nhưng tới phút 82, đội bóng này vẫn có bàn thứ 3. Kai Havertz, người vào sân thay Gyokeres, bứt tốc vượt qua 2 hậu vệ Bilbao trước khi tung ra cú sút uy lực làm tung mành lưới.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 mang về cho Arsenal danh hiệu Emirates Cup. Nó cũng đem lại lợi thế lớn trước thềm Ngoại hạng Anh. Tuần tới, Pháo thủ sẽ đối mặt với thử thách lớn mang tên Man United, đội cũng đã chi tiền tấn để nâng cấp hàng công trong mùa hè 2025.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #Premier League #kết quả Ngoại hạng Anh #tỷ số Ngoại hạng Anh #Arsenal #Gyokeres

