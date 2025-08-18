'Bom tấn' Cunha và pha solo làm nức lòng CĐV MU

TPO - Nhanh, khỏe và xử lý đầy cảm hứng, Cunha đã tạo nên nhiều pha bóng đáng chú ý trong trận thua 0-1 của MU trước Arsenal vòng khai màn Premier League đêm 17/8 (giờ Hà Nội)

Cunha trong pha bóng vượt qua Rice, Zubimendi và Saliba.

Phút 32, Cunha nhận bóng từ sân nhà. Trong thế 3 đấu 5, Cunha phải ra quyết định xử lý tình huống rất nhanh. Sẽ thuận lợi nhất cho tân binh MU nếu chuyền vào giữa sân cho Mbeumo, rồi di chuyển tìm khoảng trống để triển khai tình huống tiếp theo. Nhưng Cunha quyết định đâm thẳng khi Rice, Zubimendi và Gabriel đang sẵn sàng ập vào.

Cunha bứt tốc thoát tầm truy cản của Rice và Zubimendi. Gabriel đứng cách Cunha chỉ một mét, tiếp tục ập vào nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn lướt đi. Arsenal phải cần đến cầu thủ thứ 4 là Saliba bám theo Cunha. Tân binh của MU dốc bóng vào khu vực cấm địa và dứt điểm, song không thể chuyển hóa thành bàn vì đuối thể lực và trụ không còn vững.

Đó là pha bóng ấn tượng nhất, phô diễn đầy đủ điểm mạnh của Cunha trong trận ra mắt CĐV MU ở Premier League. Cunha có tốc độ, sức rướn tốt và thường xuyên đưa ra quyết định xử lý đột biến. Trước Arsenal, Cunha thực hiện 6 pha rê bóng và thành công 4 lần.

Phút 69, Cunha tạo thêm tình huống đột biến mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh nhận bóng từ thủ môn, trong thế quay lưng với cầu thủ theo kèm. Ngay nhịp chạm một, Cunha xử lý đột biến để vặn sườn White. Anh dốc bóng thoát khỏi White, xộc thẳng đến 1/3 cuối sân và tung đường chuyền mở ra cơ hội cho Mbeumo.

Với 4 pha dứt điểm, 1 tình huống chuyền tạo cơ hội, 8 pha tranh chấp chiến thắng, 4 lần rê bóng thành công, Cunha là điểm sáng của hàng công MU. Đây là sự an ủi cho CĐV khi đội nhà thua Arsenal trên sân Old Trafford.

Cunha giúp CĐV nhanh chóng quên Rashford.

"Đầy sinh động", Rio Ferdinand dành lời khen cho Cunha và cả Mbeumo, những tân binh đắt giá đang thổi làn gió mới vào cách triển khai tấn công của nửa đỏ thành Manchester. Sky Sports nhận định bộ đôi Cunha và Mbeumo mang đến hy vọng cho MU, ngay cả khi không thắng được Arsenal.

Cunha là tâm điểm của sự ca ngợi từ CĐV trên mạng sau trận Arsenal. Một CĐV cho rằng Cunha đối diện áp lực rất lớn khi là tân binh đắt giá và ra mắt ngay trận cầu "đinh" giữa MU và Arsenal tại Old Trafford. Song, màn thể hiện của Cunha cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của một ngôi sao sẵn sàng gánh vác hàng công MU.

"Quỷ đỏ" đã chi 74 triệu euro để mua Cunha từ Wolves. Với số tiền tương tự, MU cũng mạnh tay mua thêm Mbeumo cho mục tiêu làm mới hàng công. HLV Amorin đã dứt khoát quyết định chiêu mộ Cunha và cả Mbeumo sau khi chứng kiến bộ đôi tỏa sáng ở Premier League mùa trước.

Khi nắm trong tay Cunha và Mbeumo, HLV Amorin thẳng tay loại Rashford, Sancho, Antony và Garnacho - đều là các cầu thủ chạy cánh - khỏi đội hình. Rashford đã rời MU. Sancho, Antony và Garnacho còn đó nhưng không có hy vọng ra sân thêm một trận nào cho MU dưới triều đại HLV Amorim.

Cả Cunha và Mbeumo đều đã tỏa sáng. Giờ đây, CĐV MU chờ đợi "bom tấn" Sesko tiếp tục tỏa sáng để làm nên bộ ba tấn công giúp MU vực dậy vị thế.