Nhận định Fulham vs MU, 22h30 ngày 24/8: ‘Tam sát’ mới của Quỷ đỏ

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs MU, vòng 2 Ngoại hạng Anh lúc 22h30 ngày 24/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. “Tam sát” mới của MU nhiều khả năng sẽ cùng xuất phát và mang đến sức sống mới cho Quỷ đỏ.

Nhận định trước trận đấu Fulham vs MU

MU khởi đầu mùa giải mới không như ý khi để thua Arsenal 0-1 ngay tại sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh bất lực và bạc nhược ở mùa giải trước, MU trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác. Trước đối thủ vốn được đánh giá cao hơn, MU chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Họ cũng chỉ thủng lưới trong một tình huống tranh cãi, khi thủ môn Altay Bayindir bị Salbia cản trở trong vòng 5m50 nhưng trọng tài bỏ qua.

Màn trình diễn ấn tượng của MU trước Arsenal mang đậm dấu ấn của hai tân binh Cunha và Mbeumo. Bộ đôi này cho thấy khả năng “độc lập tác chiến” cực tốt và nhiều lần xuyên phá hàng thủ trứ danh của Pháo thủ. Họ chỉ thiếu một chút may mắn để ghi bàn.

Cần nhớ rằng hàng công của MU trước Arsenal chưa hoàn thiện, khi Benjamin Sesko chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Hỗ trợ Cunha và Mbeumo là Mason Mount, người không thể làm tường hay gây áp lực lên các trung vệ đối thủ.

Làm khách của Fulham tối nay, MU dự kiến sẽ sử dụng cả 3 tân binh ngay từ đầu, tạo ra “tam sát” mới. Thực tế, bộ ba Cunha, Mbeumo và Sesko đã có khoảng 30 phút sát cánh cùng nhau trước Arsenal, nhưng tiền đạo người Slovenia chưa thực sự bắt nhịp với đội bóng mới. Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ Sesko chỉ mới gia nhập MU vài ngày và không có cơ hội tham gia giai đoạn tiền mùa giải như Cunha và Mbeumo. Sau một tuần, Sesko được kỳ vọng sẽ thích nghi nhiều hơn với MU cũng như Ngoại hạng Anh.

Sesko được kỳ vọng cực lớn ở MU

Sau thất bại trước Arsenal, MU cần phải thắng Fulham để chặn nguy cơ khủng hoảng sớm. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không đơn giản. Fulham là đối thủ cực kỳ khó chịu, đặc biệt trên sân nhà với dàn cầu thủ phòng ngự thiên hẳn về sức mạnh. Vì thế, sự hiện diện của Sesko rất quan trọng với MU. Khả năng liên kết giữa tiền đạo này và Cunha, Mbeumo vẫn là dấu hỏi, nhưng ít nhiều được chờ đợi sẽ giúp Quỷ đỏ giải quyết dứt điểm bài toàn ghi bàn kéo dài từ mùa trước đến nay.

Bên cạnh sự kỳ vọng dành cho “tam sát” mới, MU vẫn có nhiều việc phải làm nếu muốn đánh bại Fulham và tiến tới sự ổn định. Trong đó, vấn đề đau đầu nhất của HLV Ruben Amorim lúc này là tìm kiếm cặp tiền vệ trung tâm phù hợp. Bruno Fernandes tiếp tục gây tranh cãi khi phải đá lùi sâu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thiếu sự điềm tĩnh để giúp MU kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Casemiro đã sa sút vì tuổi tác, Urgate quá chậm.

Ở hướng ngược lại, Fulham khởi đầu mùa giải với trận hòa 1-1 trên sân khách trước Brighton. Điểm số của họ đến từ bàn gỡ hòa ở phút 97 của siêu dự bị Rodrigo Muniz, người vẫn đang được đồn đoán sẽ ra đi trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Fulham chỉ ký hợp đồng với một cầu thủ trong mùa hè này, và đó là khoản chi 500.000 euro cho Benjamin Lecomte, người dự bị cho thủ môn Bernd Leno. Đây là lý do khiến đội bóng này không được đánh giá cao. Cho dù giành điểm ngoạn mục trước Brighton, nhưng Fulham đã gặp rất nhiều may mắn khi không thủng lưới thêm trước đó. Điều này khó lặp lại trước một MU khát thắng và thực dụng hơn Brighton.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fulham vs MU

Fulham chỉ thắng 1 trong 19 trận gần nhất tại Premier League trước Manchester United (Hòa 3, Thua 15). Đó là chiến thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng 2/2024.

Đội hình dự kiến Fulham vs MU

Fulham: Bernd Leno, Kenny Tete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Calvin Bassey, Sander Berge, Sasa Lukic, Harry Wilson, Josh King, Alex Iwobi, Raúl Jiménez.

MU: André Onana, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-2 MU