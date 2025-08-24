Nhận định Crystal Palace vs Nottingham Forest, 20h00 ngày 24/8: Lời cảnh báo cho Đại bàng

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Nottingham Forest, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Palace đang có phong độ tốt, nhưng phong độ ấy có thể sẽ chấm dứt khi họ đang bị bòn rút lực lượng.

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Nottingham Forest

Crystal Palace đã chơi trận khởi đầu mùa giải trên sân của Chelsea và hai đội kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đội bóng có biệt danh Đại bàng đã để lại nhiều ấn tượng. Họ đã ở rất gần bàn thắng nhưng cú đá phạt hàng rào tung lưới của Eberechi Eze lại không được công nhận. Trong nhiều thời điểm, thậm chí Crystal Palace đã chơi lấn lướt khiến Chelsea phải toát mồ hôi hột.

Trận đấu vừa qua nối dài chuỗi trận thành công của Crystal Palace. Họ thắng Man City tại chung kết FA Cup, thắng luôn Liverpool tại Siêu Cúp Anh, khiến Chelsea trầy da tróc vẩy và cũng giành thắng lợi ở trận lượt đi play-off Cúp C3.

Dù có tiềm lực không thực sự mạnh nhưng Crystal Palace đang đi trên một con đường đầy năng lượng. Đây cũng là điều tương tự với Nottingham, hai đội có suất dự Cúp châu Âu mùa giải này.

Trong trận ra quân, Nottingham Forest đã giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Brentford. 2 bàn thắng của Chris Wood dẫn Nottingham tới chiến thắng. Kết quả đó đã đập tan mọi nghi ngờ, khi Nottingham không thắng trận nào trong 7 trận giao hữu tiền mùa giải, gồm tới 5 trận hòa 0-0.

Palace giờ chỉ biết đặt niềm tin vào Mateta

Và sự phấn khích tiếp tục tăng lên sau những hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. CLB này đón về hàng loạt tân binh sáng giá để sẵn sàng cho tham vọng bay cao ở chiến dịch này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Nottingham Forest

Đây lại là điều mà Crystal Palace không có. Eberechi Eze đã là người của Arsenal sau khi Crystal Palace chấp thuận bán tiền đạo chủ lực của mình với giá 75 triệu euro. Mùa hè trước mất Michael Olise cho Bayern, hè này thì tiễn Eberechi Eze, có thể thấy Crystal Palace đang bào mòn lực lượng mà không có người thay thế xứng đáng.

Điều đó đã được phản ánh rõ nét ở trận thắng vất vả giữa tuần qua trước Fredrikstad với tỷ số 1-0. Cả trận, họ sút tới 25 lần trong khi đối thủ chỉ có 2 pha dứt điểm. Vậy nhưng Crystal Palace chỉ ghi đúng 1 bàn. Việc thiếu đi một cầu thủ ghi bàn tốt như Eze chắc chắn sẽ khiến Crystal Palace bị ảnh hưởng.

Điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào những người hâm mộ Crystal Palace khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến hạn chót chuyển nhượng mà CLB của họ chỉ bán chứ không thấy mua (mới bỏ ra… 2,5 triệu euro mua tân binh). Trận gặp Nottingham hôm nay, Crystal Palace có thể sẽ nhận đòn cảnh cáo cho khâu mua sắm ì ạch của mình.