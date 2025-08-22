Nhận định West Ham vs Chelsea, 02h00 ngày 23/8: Giải toả áp lực

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs Chelsea, vòng 2 Ngoại hạng Anh lúc 02h00 ngày 23/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea cần chiến thắng để giải toả áp lực sau khi bị Crystal Palace cầm hoà.

nhan-dinh-west-ham-vs-chelsea.jpg

Nhận định trước trận đấu West Ham vs Chelsea

Chelsea bước vào mùa giải mới với tư cách nhà vô địch Club World Cup. Đội bóng của HLV Enzo Maresca gây bất ngờ lớn ở Mỹ khi đè bẹp PSG để lên ngôi. Sau đó, họ tiếp tục đánh bại Leverkusen và AC Milan trong 2 trận giao hữu cuối cùng. Tuy nhiên, đà hưng phấn của The Blues đã bị Crystal Palace chặn đứng ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh. Cho dù có lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, họ vẫn phải chia điểm với tỷ số hoà 0-0 đáng thất vọng.

Mất điểm trước Crystal Palace không phải là thảm hoạ. Thực tế, Palace đã đánh bại hai ông lớn Man City và Liverpool trong các trận tranh cúp trước đó. Dù vậy, Chelsea ít nhiều vẫn chịu áp lực khi đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải này. Làm khách của West Ham, họ buộc phải thắng nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngoài vấn đề điểm số, Chelsea cần chiến thắng vì họ phải đối đầu với người cũ: Graham Potter.

Chelsea từng sa lầy khủng hoảng nghiêm trọng với Potter, và họ sẽ trở thành mục tiêu đàm tiếu nếu thất bại trước chính HLV này. Về lý thuyết, đánh bại West Ham không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Chelsea, ngay cả tại sân khách. Thống kê cho thấy Chelsea toàn thắng 3 trận liên tiếp gần đây trước The Hammers, ghi đến 10 bàn và thủng lưới 1 bàn. Bên cạnh đó, West Ham đang có phong độ không tốt.

Ở trận ra quân, West Ham thảm bại 0-3 trên sân đội bóng mới thăng hạng Sunderland trong thế trận bế tắc. Đội bóng của HLV Graham Potter vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng thiếu các bài phối hợp nguy hiểm. Cặp tiền đạo Fullkrug và Bowen bị bắt bài, trong khi hàng phòng ngự không đủ sự tập trung và chắc chắn.

Khác với các CLB khác của Ngoại hạng Anh, West Ham đầu tư khá ít ở thị trường chuyển nhượng. Thiếu hụt tân binh chất lượng là lý do quan trọng khiến họ hụt hơi ngay khi mùa giải bắt đầu.

Ở trận đấu đêm nay, cục diện có thể sẽ thay đổi. West Ham không còn là đội được đánh giá cao hơn và có lẽ khó kiểm soát bóng nhiều hơn Chelsea. Lúc này, họ có thể chuyển sang chiến thuật phòng ngự phản công và khó lường hơn. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, West Ham khó lòng tạo ra bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu West Ham vs Chelsea

west-ham-vs-chelsea.png

Đội hình dự kiến West Ham vs Chelsea

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro

Dự đoán tỷ số: West Ham 0-2 Chelsea

