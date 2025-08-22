Nhận định Bayern Munich vs Leipzig, 1h30 ngày 23/8: Khởi đầu tưng bừng

TPO - Trước một Leipzig đang khủng hoảng, sẽ không khó để Bayern khởi đầu Bundesliga mùa 2025/26 với chiến thắng tưng bừng.

Nhận định trước trận Bayern Munich vs Leipzig

"Hùm xám" bước vào mùa giải mới với tư cách là đương kim vô địch và vừa thắng ở trận tranh Siêu cúp Đức 2025. Trước đó, Bayern trải qua mùa hè 2025 với nhiều thất vọng khi bị PSG loại khỏi FIFA Club World Cup từ tứ kết và chơi các trận giao hữu với phong độ phập phù.

Bên kia chiến tuyến, Leipzig giờ không còn là CLB có thực lực ở nhóm đầu Bundesliga. Mùa trước, Leipzig kết thúc ở vị trí thứ 7, thất bại trong tất cả cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu. Sức mạnh của Leipzig ở Bundesliga 2025/26 được dự đoán giảm mạnh khi họ để ngôi sao Sesko chuyển tới MU.

Đội hình của Bayern cũng xáo trộn ở giai đoạn đầu mùa vì Musiala nghỉ thi đấu dài hạn. HLV Kompany đang xếp Olise đá thay Musiala ở vị trí số 10. Diaz, Gnabry và Kane là những nhân tố còn lại của hàng công Bayern. Bên cạnh đó, hàng thủ "Hùm xám" chưa bao giờ ổn định dưới triều đại HLV Kompany. 5 trận gần nhất ở các giải đấu chính thức, Bayern không giữ sạch lưới trận nào.

Thắng Leipzig trên sân nhà là mục tiêu bắt buộc của Bayern. Không chỉ thắng, mà Bayern cần thắng đậm trước "con mồi ngon" để tạo bước chạy đà thuận lợi cho mùa giải mới. Nhìn ở góc độ nào, Bayern cũng nhỉnh hơn hẳn so với Leipzig.

Phong độ, thành tích đối đầu Bayern Munich vs Leipzig

Bayern luôn là "ông kẹ" của Leipzig ở giải đấu. 4 trận gặp nhau gần đây, Leipzig không thắng Bayern. Phong độ của Leipzig tệ từ giai đoạn 2 mùa giải 2024/25. Họ không thắng ở 5 vòng đấu cuối ở Bundesliga. Hậu quả xảy ra với Leipzig là họ thay đổi vị trí HLV trưởng để hướng đến mùa giải mới.

18 trận chơi trên sân khách đã qua, Leipzig chỉ thắng 3 và thua 10. Phong độ của Bayern tại Allianz Arena cũng không quá ấn tượng khi họ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần đây ở Bundesliga. Nhưng với khí thế của những ngôi sao vừa giành Siêu cúp Đức, Bayern sẽ vượt trội khi tiếp đón Leipzig ở trận đấu khai màn Bundesliga mùa mới.

Thông tin lực lượng Bayern Munich vs Leipzig

Hai CLB có lực lượng mạnh nhất ở trận này. Bayern sẽ giữ nguyên bộ khung đã chơi tốt ở trận tranh Siêu cúp với Stuttgart. Trong khi đó, Leipzig sẽ trông cậy vào Xavi Simons sau khi chia tay Sesko.