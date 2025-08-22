Nhận định PSG vs Angers, 01h45 ngày 23/8: Bắt nạt kẻ yếu

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Angers, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chiến thắng nhạt nhòa trước Nantes trong ngày khai màn cho thấy thầy trò Luis Enrique chưa "nóng máy". Vì thế, cuộc tiếp đón Angers trên sân Parc des Princes là cơ hội để PSG tìm lại hình ảnh vốn có của nhà vô địch.

PSG nhọc nhằn vượt qua Nantes.

Nhận định trước trận đấu PSG vs Angers

PSG vẫn giành được những kết quả thuận lợi nhưng họ đang cho thấy sự mệt mỏi sau khi phải thi đấu ở nhiều giải đấu trong năm nay. Việc phải căng mình chinh chiến tại FIFA Club World Cup khiến thể lực của nhiều trụ cột bị bào mòn nghiêm trọng. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Tottenham tại Siêu cúp châu Âu, thầy trò HLV Luis Enrique tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu sức sống.

Trong trận đấu mở màn ở Ligue 1, PSG chỉ có thể vượt qua Nantes với tỷ số 1-0. Mặc dù vẫn giành chiến thắng nhưng đội bóng thủ đô không tạo được thế trận áp đảo như thường lệ. Trong bối cảnh đó, trận tiếp đón Angers trên sân nhà Parc des Princes ở vòng 2 được coi là cơ hội để PSG tìm lại nhịp điệu. Xét về đối đầu trực tiếp, PSG hoàn toàn vượt trội khi đánh bại đối thủ 9/10 lần chạm trán gần nhất, ghi trung bình gần 3 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào quá khứ để đánh giá, PSG hoàn toàn có thể rơi vào bẫy. Angers đang khởi đầu mùa giải mới cực kỳ hưng phấn, với chuỗi 4 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng ở vòng 1 Ligue 1. Họ cho thấy sự kỷ luật trong phòng ngự và khả năng phản công tốc độ. Đây chính là vũ khí mà Angers có thể khai thác trước một PSG còn đang ì ạch và dễ bị tổn thương ở hàng thủ.

Nói cách khác, lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội vẫn giúp PSG được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng để có một chiến thắng áp đảo là điều không hề đơn giản. Có lẽ kịch bản thực tế nhất sẽ là một chiến thắng vừa đủ, mang tính giải tỏa tâm lý nhiều hơn là màn trình diễn thuyết phục. PSG cần thêm thời gian để lấy lại sự tươi mới và sức mạnh vốn có, trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn lao hơn ở mùa giải này.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Angers

PSG thắng 7/9 trận đấu gần nhất kể từ sau trận chung kết UEFA Champions League và thua 2 trận.

Angers đang có phong độ rất cao với 5/7 chiến thắng trong mùa hè này, hòa 1 trận và nhận 1 thất bại.

PSG áp đảo Angers về thành tích đối đầu. Đội bóng thủ đô nước Pháp bất bại 20 trận đấu, trong đó có 19 chiến thắng liên tiếp.

Thông tin lực lượng PSG vs Angers

Hai đội đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến PSG vs Angers

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Angers: Koffi; Arcus, Camara, Lefort; Raolisoa, Belkelba, Belkhdim, Hanin; Allevinah, Cherif; Lepaul.

Dự đoán tỷ số PSG 2-1 Angers