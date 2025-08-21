Thép Xanh Nam Định trình làng trung vệ từng thi đấu ở Serie A, tăng số ngoại binh lên... 11

TPO - Nam Định tiếp tục chiến dịch bổ sung lực lượng ngoại binh vốn đã rất hùng hậu. Đội bóng này vừa ra mắt Mitchell Dijks, trung vệ người Hà Lan từng chơi bóng ở Serie A.

Mitchell Clement Dijks khi tranh chấp với Lukaku tại Serie A

Trang chủ Thép Xanh Nam Định xác nhận thương vụ: “CLB xin trân trọng giới thiệu tân binh tiếp theo của đội - Mitchell Clement Dijks”. Cầu thủ 32 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Ajax, được đưa lên đội 1 năm 2012. Anh cũng từng sang Anh đá cho Norwich City, sau đó tới Serie A thi đấu cho Bologna.

Ở cấp đội tuyển, trung vệ này từng khoác áo các U16, U18, U19 và U21 Hà Lan. Sự có mặt của Mitchell Dijks hứa hẹn tăng cường “chất thép” cho hàng thủ Nam Định. Cầu thủ này cao tới 1m94. Cùng với trung vệ Lucas Alves và thủ môn Caique đều là những người cao trên 1m9, CLB thành Nam càng an tâm trong khâu chống bóng bổng.

Mitchell Clement Dijks vừa ra mắt Nam Định

Sự xuất hiện của Mitchell Dijks được coi là miếng ghép để Nam Định hoàn thiện cỗ máy nhằm phục vụ cho mục tiêu chinh phục 4 đấu trường ở mùa giải 2025/26. Những năm tháng thi đấu đỉnh cao tại châu Âu có thể giúp Mitchell Dijks chứng tỏ mình ở Nam Định, đội đang rất muốn xây chắc hàng thủ sau khởi đầu chưa thật như ý.

Trong trận thua CAHN 2-3 ở trận Siêu Cúp Quốc gia, các trung vệ của họ chưa làm tốt nhiệm vụ, khiến khiến CLB này thua 3 bàn. Ở trận thắng Hải Phòng chật vật tại vòng 1 giải vô địch quốc gia, Nam Định cũng bị chọc thủng lưới từ tình huống đánh đầu của Luiz Antonio. Nhiều khả năng Mitchell Dijks sẽ là đối tác ăn ý với Lucas Alves khi CLB thành Nam tranh tài ở Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á.

Với Mitchell Dijks, lực lượng ngoại binh của Nam Định đã lên tới 11 người, gồm Lucas Alves, Caio César, Mahmoud Eid, Njabulo Blom, Percy Tau, Romulo, Kyle Hudlin, Brenner, Caíque, Kevin Phạm Ba. CLB này tiếp tục thống trị LPBank V.League về lực lượng cầu thủ ngoại. “Lính đánh thuê” của họ dàn đều trên các vị trí giúp Nam Định có thể tung ra đội hình với 100% dòng máu ngoại ở mùa này.