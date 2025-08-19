Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, 16h30 ngày 19/8: Thắng lợi tri ân

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau thất bại đáng tiếc trước Australia, hôm nay các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu danh dự khi đối đầu với Thái Lan.

Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Ở trận bán kết, phải thừa nhận rằng giữa Việt Nam và Australia có sự khác biệt về thể lực cũng như thể hình. Tư duy chơi bóng của các cầu thủ của Australia cũng rất hiện đại và hiệu quả. Không cần phối hợp nhiều, không cần chạm bóng nhiều nhưng họ vẫn sớm dẫn trước 2-0.

Nếu tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu, Australia hoàn toàn có thể gây ra sức ép lớn cho Việt Nam nhưng họ đã chọn lối chơi phòng ngự. Đó là lý do Việt Nam duy trì thế trận chủ động. Tiếc rằng trong những cơ hội hiếm hoi, đội không thể tận dụng.

Thất bại vừa qua là lần thứ 3 đội tuyển Việt Nam thua trước các đại diện của xứ chuột túi. Trước đó, đội đã 2 lần gục ngã trước U20 Australia. Những thất bại trên cho thấy rằng vẫn còn khoảng cách lớn giữa bóng đá nữ Australia so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Bởi vậy, việc dừng bước ở bán kết trước một cái tên như U23 Australia là điều không có gì phải hổ thẹn. Tối nay, các cầu thủ nữ hứa hẹn sẽ lại được cổ vũ cuồng nhiệt bởi người hâm mộ Hải Phòng. Và đó là điểm tựa để đội hướng tới chiến thắng tri ân NHM.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Gặp Thái Lan là cơ hội để Việt Nam tiếp tục cái duyên giành hạng 3. Trong lịch sử giải vô địch nữ Đông Nam Á, Việt Nam là đội giàu thành tích thứ nhì với 3 lần vô địch và cũng là đội có duyên nhất với các trận tranh hạng 3. Trong 6 lần thi đấu các trận như vậy, Việt Nam thắng tới 5. Thất bại duy nhất diễn ra trước Myanmar cách đây 3 năm. Khi ấy, Việt Nam đã dẫn trước đối thủ tới phút 89 trước khi nhận liên tiếp 2 bàn thua vì những tình huống phòng ngự lúng túng.

Đó chắc chắn là bài học cho các cô gái trước khi gặp lại Thái Lan ở trận tranh hạng 3 hôm nay. Thái Lan hiện tại không còn là một tập thể đáng gờm như trước. Màn thể hiện của họ ở giải đấu năm nay thực sự dưới kỳ vọng.

Thái Lan thua toàn diện trước Việt Nam và cũng thất thế trước Myanmar. Họ chỉ có được bàn thắng dẫn trước nhờ may mắn khi hậu vệ đối phương tự đưa bóng vào lưới nhà. Còn lại, Thái Lan không thể hiện được bản chất của một đội bóng hàng đầu.

Trước Việt Nam, người Thái lại càng lép vế khi họ chưa thắng được lần nào trong 10 năm qua. Kể từ 2015 tới nay, Thái Lan gặp Việt Nam 8 lần thì thua tới 5. Hy vọng rằng điểm tựa lịch sử có thể tiếp tục giúp Việt Nam một lần nữa đánh bại người Thái.