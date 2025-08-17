Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam

TPO - Sau khi kết thúc trận bán kết 2 giữa đội bóng nữ Việt Nam và Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính từ khán đài A xuống sân bóng Lạch Tray thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và các tuyển thủ.
Hơn 16.000 cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng trên khán đài A-B trong sân bóng Lạch Tray cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng nữ Việt Nam.
Ngay nửa đầu hiệp một, đội bóng nữ Australia đã vượt lên dẫn trước với pha ghi bàn của Aideen Keane và McKenna.
Hàng vạn cổ động viên liên tục tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán đài đã giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Những phút cuối trận, Bích Thùy đã ghi bàn rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, đội bóng nữ Việt Nam không thể san bằng khoảng cách, thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2.