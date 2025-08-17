Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam

TPO - Sau khi kết thúc trận bán kết 2 giữa đội bóng nữ Việt Nam và Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính từ khán đài A xuống sân bóng Lạch Tray thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và các tuyển thủ.