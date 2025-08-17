Mua vé xem trận chung kết Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 ở đâu, giá bao nhiêu?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông tin về kế hoạch phát hành vé trận tranh giải Ba của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và chung kết Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Theo đó, giá vé xem 2 trận đấu có giá 100.000 đồng và 200.000 đồng, thời gian mở bán từ 9h ngày 17/8/2025. Vé được phát hành qua trang đặt mua trược tuyến datve.cahnfc.com

Hoặc qua ứng dụng VNPAY Hoặc qua App VNPAY và ứng dụng Ngân hàng: Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank…VFF khuyến nghị các CĐV khi đến sân cổ vũ văn minh, không mang các vật bị cấm vào sân vận động, gây mất an toàn, an ninh trận đấu.

Ở trận bán kết diễn ra tối 16/8 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Australia 2-1. Người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam là Bích Thuỳ.

HLV Mai Đức Chung sau trận đã thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam không lật ngược được tình thế. Ông Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào trận tranh hạng Ba với nữ Thái Lan, đồng thời mong tiếp tục nhận đượcsự ủng hộ của các CĐV.

Trong trận đấu tối 16/8, BTC thông báo đã có hơn 16.000 CĐV tới sân Lạch Tray để cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.