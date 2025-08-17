HLV Mai Đức Chung cảm ơn NHM, Bích Thùy rơi nước mắt sau trận thua Australia

TPO - Cảm giác tiếc nuối và thất vọng đang bao trùm tuyển nữ Việt Nam. Trong buổi họp báo, các thành viên của đội đều bày tỏ nỗi buồn vì thua Australia.

Trước gần 2 vạn khán giả ở Lạch Tray, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng đội không thể khỏa lấp khoảng cách trước một Australia trội hơn hoàn toàn về thể lực cũng như thể hình. Bên cạnh đó, khả năng kết thúc các tình huống chưa tốt khiến đội chủ nhà nhận thất bại đáng tiếc 1-2, tiếp tục nối dài cơn khát danh hiệu AFF/ASEAN Cup lên 6 năm.

Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung đã trả lời phỏng vấn và ông nhấn mạnh vào nỗ lực của các học trò. Ông cũng tỏ ra rất tiếc khi đội đã không thể mang tới niềm vui cho NHM, những người đã phủ đỏ sân Lạch Tray vào tối 16/8.

“Tôi xin cảm ơn các CĐV. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ủng hộ như thế này. ĐT nữ Việt Nam có sự cố gắng ở hiệp 2, nhưng tiếc rằng chúng tôi vẫn thua U23 Australia”, HLV Mai Đức Chung nói.

Các cầu thủ Việt Nam thường thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi

Ông hứa sẽ thể hiện tốt hơn ở trận tranh hạng ba để giành lấy niềm vui an ủi: “Trận bán kết này chúng tôi làm chưa tốt, trận tới phải tốt hơn. Thái Lan là đối thủ chúng tôi hiểu rõ, vì vậy tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu chặt chẽ và nhập cuộc tốt thì có thể thắng”.

Chung cảm giác như vị HLV 74 tuổi là Bích Thùy, tiền vệ đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển. Cô dường như đã khóc trong buổi họp báo. Cô nói: "Thời điểm này, chúng tôi rất buồn vì không thể cống hiến một trận đấu như kỳ vọng. HLV nhắc rất nhiều nhưng đội nhập cuộc không tốt. Cá nhân tôi sẽ sốc lại tinh thần cho trận cuối cùng để giành HCĐ".

Như vậy, Việt Nam vừa có lần thứ 2 liên tiếp phải đá trận tranh hạng ba. Ở giải đấu năm 2022, đội đã thua Myanmar 3-4 sau hàng loạt sai lầm phòng ngự ở cuối trận. Nhưng đó mới là thất bại duy nhất của Việt Nam trong 6 lần đá trận tranh hạng ba, 5 trận còn lại đội toàn thắng. Cái duyên tranh HCĐ liệu có thể giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung được hưởng niềm vui trong trận đấu vào 19/8 tới?