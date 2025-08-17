Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Mai Đức Chung cảm ơn NHM, Bích Thùy rơi nước mắt sau trận thua Australia

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảm giác tiếc nuối và thất vọng đang bao trùm tuyển nữ Việt Nam. Trong buổi họp báo, các thành viên của đội đều bày tỏ nỗi buồn vì thua Australia.

img-6622.jpg

Trước gần 2 vạn khán giả ở Lạch Tray, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm nhưng đội không thể khỏa lấp khoảng cách trước một Australia trội hơn hoàn toàn về thể lực cũng như thể hình. Bên cạnh đó, khả năng kết thúc các tình huống chưa tốt khiến đội chủ nhà nhận thất bại đáng tiếc 1-2, tiếp tục nối dài cơn khát danh hiệu AFF/ASEAN Cup lên 6 năm.

Sau trận đấu này, HLV Mai Đức Chung đã trả lời phỏng vấn và ông nhấn mạnh vào nỗ lực của các học trò. Ông cũng tỏ ra rất tiếc khi đội đã không thể mang tới niềm vui cho NHM, những người đã phủ đỏ sân Lạch Tray vào tối 16/8.

“Tôi xin cảm ơn các CĐV. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được ủng hộ như thế này. ĐT nữ Việt Nam có sự cố gắng ở hiệp 2, nhưng tiếc rằng chúng tôi vẫn thua U23 Australia”, HLV Mai Đức Chung nói.

img-6623.jpg
Các cầu thủ Việt Nam thường thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi

Ông hứa sẽ thể hiện tốt hơn ở trận tranh hạng ba để giành lấy niềm vui an ủi: “Trận bán kết này chúng tôi làm chưa tốt, trận tới phải tốt hơn. Thái Lan là đối thủ chúng tôi hiểu rõ, vì vậy tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu chặt chẽ và nhập cuộc tốt thì có thể thắng”.

Chung cảm giác như vị HLV 74 tuổi là Bích Thùy, tiền vệ đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển. Cô dường như đã khóc trong buổi họp báo. Cô nói: "Thời điểm này, chúng tôi rất buồn vì không thể cống hiến một trận đấu như kỳ vọng. HLV nhắc rất nhiều nhưng đội nhập cuộc không tốt. Cá nhân tôi sẽ sốc lại tinh thần cho trận cuối cùng để giành HCĐ".

Như vậy, Việt Nam vừa có lần thứ 2 liên tiếp phải đá trận tranh hạng ba. Ở giải đấu năm 2022, đội đã thua Myanmar 3-4 sau hàng loạt sai lầm phòng ngự ở cuối trận. Nhưng đó mới là thất bại duy nhất của Việt Nam trong 6 lần đá trận tranh hạng ba, 5 trận còn lại đội toàn thắng. Cái duyên tranh HCĐ liệu có thể giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung được hưởng niềm vui trong trận đấu vào 19/8 tới?

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Australia #AFF Cup nữ #ASEAN Cup #nữ Việt Nam #tuyển nữ Việt Nam #Việt Nam vs Thái Lan #Mai Đức Chung

Xem thêm

Cùng chuyên mục