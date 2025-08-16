Bích Thuỳ ghi bàn, đội nữ Việt Nam vẫn ngược dòng bất thành trước Australia

TPO - Bàn thắng phút cuối trận của Bích Thuỳ không đủ để giúp đội tuyển nữ lội ngược dòng trước Australia trong cuộc đối đầu ở bán kết giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á, diễn ra trên sân Lạch Tray tối 16/8. Thầy trò HLV Mai Đức Chung rời sân với kết quả thua chung cuộc 1-2.

time Không có cuộc ngược dòng nào cho ĐT nữ Việt Nam Trọng tài Yoshimi đã nổi hồi còi mãn cuộc. U23 Australia giành chiến thắng 2-1 và tiến vào chung kết gặp Myanmar, trong khi ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi trận tranh hạng ba với Thái Lan. report Không có bàn thắng cho U23 Australia Phút 90+3: U23 Australia có cơ hội phản công và có thể nâng tỷ số nhưng Diễm My đã chặn bóng thành công. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Các cô gái áo đỏ có 5 phút để làm nên điều kỳ diệu, trước 16 ngàn khán giả có mặt Lạch Tray. goal Bích Thùy đã ghi bàn Phút 88: Nỗ lực phi thường của Bích Thùy đã giúp ĐT nữ Việt Nam thắp lên hy vọng. Cô có pha qua người xuất sắc và dứt điểm vào góc gần. substitution Hải Yến vào sân Phút 84: Phạm Hải Yến vào sân thay cho Trần Thị Duyên. Tiền đạo đã ghi 49 bàn cho ĐT nữ Việt Nam lập tức có cơ hội khi đường chuyền của Huỳnh Như giúp cô băng xuống, nhưng thủ môn đội bạn lao ra rất nhanh, phá bóng thành công. report Những quả tạt thiếu hiệu quả Phút 80: Nguyễn Thị Vạn chuyền dài chéo sân sang cánh phải để Trần Thị Duyên tạt bóng. Thế nhưng không cầu thủ áo đỏ nào có thể tiếp cận. Điều tương tự cũng xảy ra sau đó với đường chuyền của Bích Thùy nhưng bóng không tới được vị trí của Huỳnh Như. report Nguyễn Thị Vạn phung phí cơ hội Phút 76: Sai lầm của thủ môn U23 Australia mang lại cơ hội tấn công cho các cô gái áo đỏ. Nguyễn Thị Vạn có bóng ngay trước vòng cấm nhưng cô thiếu quan sát, quyết định sút xa không chính xác. report Không có phạt đền Phút 69: Bích Thùy thoát xuống mạnh mẽ sau đường chuyền dài. Nỗ lực của cô không thể tạo nên cú dứt điểm như ý, đồng thời cũng bị ngã trong vòng cấm sau tác động của cầu thủ đối phương. Tuy nhiên không có quả phạt đền nào cho ĐT nữ Việt Nam. substitution Thanh Nhã rời sân Phút 65: HLV Mai Đức Chung quyết định rút Thanh Nhã ra, thay bằng Nguyễn Thị Vạn. report Suýt chút nữa tỷ số thành 3-0 Phút 62: Từ cánh trái Isabel Gomez thực hiện cú sửa bóng bằng chân phải vào góc xa. May cho chúng ta, bóng chệch cầu môn trong gang tấc. report U23 Australia lại gây sóng gió Phút 62: từ quả đá phạt bên cánh trái, bóng cắt qua cầu môn Kim Thanh nhưng không cầu thủ U23 Australia nào có thể tiếp cận. report Nguy hiểm! Phút 60: Từ tình huống ném biên bên cánh phải, bóng tới chân McKenna nhưng rất may cho ĐT nữ Việt Nam, cú sút của cô đi chệch khung thành. report Những nỗ lực sút xa Phút 56: Vạn Sư có bóng bên cánh trái và cô quyết định dứt điểm từ xa, đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó, từ gần giữa sân, Thanh Nhã cũng có ý định sút xa nhưng bóng bị chặn lại. Những chi tiết này nói lên sự bế tắc của ĐT nữ Việt Nam. report Chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung Phút 50: HLV Mai Đức Chung liên tục hô "đẩy lên". Mặc dù vậy, dễ thấy đây là việc không hề dễ dàng khi U23 Australia áp sát nhanh và mạnh mẽ. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Tiếng còi của trọng tài Yoshimi đã đưa hai đội vào phần còn lại của trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. ĐT nữ Việt Nam còn nhiều thời gian để lật ngược tình thế, nhưng họ cần những giải pháp tốt hơn để hóa giải đối thủ, đồng thời chắt chiu hơn với các cơ hội có được. Bên phía ĐT nữ Việt Nam, Hải Linh vào sân thay cho Thái Thị Thảo. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về U23 Australia. ĐT nữ Việt Nam đã có 45 phút đầy khó khăn, và hy vọng HLV Mai Đức Chung sẽ xốc lại tinh thần học trò, đồng thời đưa ra các biến pháp trong hiệp sau. yellow Thẻ vàng cho U23 Australia Phút 45+3: Isabel Gomez phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo áo với Vạn Sự. report Hiệp một có 3 phút bù giờ Phút 45+1: U23 Australia dễ dàng đưa bóng xuống cánh phải và Furphy cắt vào trong rồi dứt điểm chân trái. Bóng đi chệch khung thành khá xa. report Thanh Nhã đưa bóng đi vọt xà Phút 42: Sau tình huống dàn xếp đá phạt sáng tạo giữa Huỳnh Như và Thu Thảo, bóng được chuyền ngược ra cho Thanh Nhã dứt điểm. Rất đáng tiếc. Bóng lại đi vọt xà. report Bài toán khó cho HLV Mai Đức Chung Phút 39: Chúng ta khó có thể lên bóng thông qua những pha phối hợp ngắn bởi áp lực lớn từ đối thủ. Tuy nhiên các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng không có sự hiệu quả với các đường bóng dài bởi thể hình cao lớn của U23 Australia. report U23 Australia dễ dàng áp đảo ở các pha đấu tay đôi Phút 35: Dễ nhận thấy, các cô gái U23 Australia với thể hình tốt và khả năng áp sát nhanh khiến ĐT nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Chúng ta cần xử lý nhanh và quyết đoán hơn. report ĐT nữ Việt Nam chưa thể tận dụng tình huống cố định Phút 30: Huỳnh Như bị phạm lỗi và từ chấm đá phạt bên cánh trái, cô đưa bóng xuống sâu phía cầu môn U23 Australia. Hàng thủ của đội bóng xứ chuột túi xử lý không mấy khó khăn. report Huỳnh Như bỏ lỡ cơ hội Phút 26: Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ môn sau đường chuyền tốt của Bích Thùy. Tuy nhiên góc quá hẹp và cú sút của cô lại quá nhẹ. report Tình thế khó khăn Phút 25: ĐT nữ Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn và bên ngoài đường pitch, HLV Mai Đức Chung liên tục gào thét, đưa ra các chỉ dẫn cho học trò. report Không được! Phút 21: Vạn Sự chơi đầy nỗ lực và mang lại cơ hội tuyệt vời để Huỳnh Như tung ra cú dứt điểm. Thế nhưng đội trưởng ĐT nữ Việt Nam lại xử lý hơi chậm. Bóng tới chân Thanh Nhã nhưng cũng không thể có một cú sút tốt. goal Tỷ số được nâng lên 2-0 Phút 17: U23 Australia đã nhân đôi cách biệt. Từ pha lên bóng tốc độ, Lee McKenna đã tung ra cú sút kỹ thuật, đưa bóng qua tầm với Kim Thanh và đi vào lưới. report Vạn Sự quyết định táo bạo Phút 16: Ngân Thị Vạn Sự xử lý khéo léo giữa vòng vây cầu thủ đối phương và quyết định dứt điểm từ xa. Bóng đi vọt xà. report Quá đáng tiếc cho ĐT nữ Việt Nam Phút 11: ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau khi Bích Thùy bị phạm lỗi. Chính cô là người đá phạt, treo bóng về phía cột xa để Chương Thị Kiều đánh đầu dũng mãnh. Đáng tiếc, bóng đi chệch khung thành. report Thống kê đáng chú ý Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Việt Nam bị thủng lưới tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Trước đó, chúng ta giữ sạch lưới trong cả 3 trận vòng bảng. goal Lưới của Kim Thanh đã rung lên Phút 6: Từ pha phối hợp đá phạt góc, bóng được câu thẳng đến trước mặt Kim Thanh để Aideen Keane băng vào đánh đầu cắt mặt, mở tỷ số cho U23 Australia. report ĐT nữ Việt Nam đá phạt Phút 2: ĐT nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ xa bên cánh phải sau tình huống Thanh Nhã bứt tốc và bị phạm lỗi. Đội trưởng Huỳnh Như treo bóng nhưng quá sâu. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Lạch Tray giữa ĐT nữ Việt Nam và U23 Australia chính thức bắt đầu sau tiếng còi của nữ trọng tài người Nhật Yoshimi. ĐT nữ Việt Nam áo đỏ là đội giao bóng, trong tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" vang dội trên khán đài. report Lễ cử hành Quốc ca Việt Nam report Danh sách đăng ký của hai đội report Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam report ĐT nữ Việt Nam thống trị AFF Cup nữ Với 3 trận toàn thắng của AFF Cup nữ 2025, ĐT nữ Việt Nam đã nâng tổng số trận thắng trong lịch sử tham dự giải đấu này lên con số 48 sau 65 trận đã chơi, đạt 73,8%. ĐT nữ Việt Nam là đội có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu, hơn Thái Lan (43 trận) và Myanmar (37). report Công nghệ VAR xuất hiện tại Lạch Tray Lần đầu tiên trong lịch sử, công nghệ VAR sẽ được áp dụng từ vòng bán kết giải bóng đá nữ ĐNA 2025 bắt đầu từ trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp U23 nữ Australia. AFF cho hay, các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết đều được triển khai công nghệ VAR. report ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia report Sẽ là trận đấu khó khăn Theo HLV Joseph Palatsides của U23 nữ Australia, "ĐT nữ Việt Nam có HLV trưởng giàu kinh nghiệm và các cầu thủ giàu chất lượng, gắn bó lâu năm", tạo nên "một trận đấu khó khăn". "Để giành chiến thắng, chúng tôi phải mạnh mẽ và cần thêm một chút may mắn", ông nói. report Lợi thế của ĐT nữ Việt Nam chỉ trên lý thuyết Trước trận bán kết với U23 nữ Australia, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày, trong khi Australia phải di chuyển từ Phú Thọ tới Hải Phòng, nhưng đó là lợi thế trên lý thuyết. Australia trẻ khỏe, thích nghi nhanh và tương lai sẽ lên ĐTQG. Trận thua của họ trước Myanmar chỉ là không may, và ngay những trận sau đã thi đấu tốt. ĐT nữ Việt Nam đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi quyết tâm dù gặp bất cứ đối thủ nào".

ĐT nữ Việt Nam đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 6 trận đã qua, ghi 30 bàn và không một lần nhận bàn thua. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, các cô gái Việt Nam là đội có thành tích tốt nhất với 48 chiến thắng sau 65 trận đã đấu, đạt tỷ lệ thắng 73,8%. Trong 12 trận bán kết đã chơi tại giải này, chúng ta giành chiến thắng 5 lần để tiến vào chung kết.

Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, ĐT nữ Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng, đồng thời tạo nên những kết quả ấn tượng trước Campuchia (6-0), Indonesia (7-0) và Thái Lan (1-0). Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sức mạnh tổng thể, vừa hiệu quả trong tấn công vừa chắc chắn ở khâu phòng ngự. Họ cũng sở hữu chiều sâu đội hình và đa dạng nguồn cung bàn thắng, với 10 cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số.

Với việc đương kim vô địch Philippines bất ngờ bị loại, ĐT nữ Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi hậu Đông Nam Á 2025. Trong trường hợp đăng quang, chúng ta sẽ cân bằng kỷ lục 4 lần vô địch của Thái Lan, khẳng định sức mạnh thống trị ở khu vực khi kết hợp 8 tấm huy chương Vàng SEA Games.

Mặc dù vậy, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải đối mặt với thử thách rất khó mang tên U23 nữ Australia, một đối thủ đến từ nền bóng đá tiên tiến và sở hữu thể hình vượt trội. Điểm yếu của đội bóng đến từ xứ sở kangaroo chính là kinh nghiệm, điều khiến họ nhận thất bại 1-2 trước Myanmar ở trận ra quân. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam lại có thừa kinh nghiệm, với dàn cầu thủ đã chinh chiến ở rất nhiều đấu trường quốc tế. Thêm nữa, các cô gái áo đỏ sẽ được chơi dưới sự cổ vũ của các khán giả nhà tại Lạch Tray. Với quyết tâm khẳng định vị thế và niềm tự hào dân tộc lên cao, ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới chiến thắng.

