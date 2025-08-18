Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lo quá, HAGL!

Tiểu Phùng
TPO - Thất bại trước Becamex TPHCM ngay tại Pleiku báo hiệu một mùa giải nhiều giông bão phía trước với đội bóng của bầu Đức. HAGL cần được trợ lực cho cuộc đua ngày càng khắc nghiệt của V.League, nhưng có vẻ như họ đang chơi vơi.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-090136.png

Điều này thể hiện rõ qua mức đầu tư cho đội bóng trước mùa giải mới. Nếu các CLB khác sôi động và ồn ào với các hợp đồng đến và đi thì HAGL khá tĩnh lặng. Đây là điều không thường thấy ở đội bóng phố núi, đặc biệt khi ở băng ghế kỹ thuật của họ có GĐKT Vũ Tiến Thành, một người phát ngôn khá thường xuyên.

Ông Thành hôm qua ngồi lặng trên ghế nhìn HAGL thua trắng Becamex TPHCM 0-3 ngay tại Pleiku. HAGL đã có những phút đầu sôi nổi, nhưng rồi Becamex TPHCM, dù không cần tấn công nhiều những vẫn buông ra những nhát kiếm sắc lẹm.

Sự non nớt thể hiện rõ qua cách chơi của HAGL, và khi gặp một đối thủ “già rơ” như Becamex TPHCM, họ dễ dàng vỡ trận. Thật khó trách HAGL bởi sau khi mất dần những gương mặt biểu tượng như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn hay Tuấn Anh, họ vừa tiếp tục chia tay Minh Vương. Vòng 1 LPBank V.League 1-2025/26 đã diễn ra với những cảm xúc trái ngược, có cả nỗi buồn và sự hân hoan.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-093651.png
Năm nay giải căng đó HLV Vũ Tiến Thành!

Nếu các tân binh như PVF-CAND, Ninh Bình tạo điểm nhấn thì Hà Nội của bầu Hiển cũng gây thất vọng khi trắng tay trên sân Công an TPHCM.

Nhưng với HAGL, đó không chỉ là nỗi buồn mà còn là nỗi lo khi phía trước, cả một mùa giải dài báo hiệu nhiều giông tố đang chờ đợi.

Bất kể bóng đá Việt Nam thăng trầm ra sao, và bất kể HAGL lúc ở đỉnh cao khi trôi về đáy, họ vẫn là đội bóng nhận được nhiều tình cảm từ giới hâm mộ và Bầu Đức vẫn là một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam. Hy vọng sau trận thua tại Pleiku, HAGL sẽ đứng dậy bằng nội lực và ý chí của một tập thể trẻ mới.

Tiểu Phùng
#HAGL #Vũ Tiến Thành #Công Phượng #bầu Hiển #CLB Hà Nội #bầu Đức

