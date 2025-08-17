Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình, 18h00 ngày 17/8: Hoàng Đức có gánh được tân binh?

TPO - Nhận định bóng đá trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình diễn ra vào lúc 18h00 ngày 17/8 trong khuôn khổ vòng 1 LPBank V-League 1-2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số.

Nhận định trước trận đấu Hà Tĩnh vs Ninh Bình

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong những đội bóng chơi ấn tượng ở mùa giải trước, khi khiến nhiều "ông lớn" phải chật vật chia điểm và cán đích ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên kết thúc mùa giải, họ chia tay HLV Nguyễn Thành Công và tiền vệ Lương Xuân Trường cùng một số cầu thủ khác.

Sự thay đổi này dự báo có thể dẫn đến nhiều xáo trộn với Hà Tĩnh dù họ cũng tiếp nhận những nhân tân binh chất lượng, trong đó đáng kể là 2 ngoại binh chất lượng Yevgeniy Serdyuk (Ukraine), chân sút được định giá đắt thứ 3 V-League (800.000 euro) và Charles Atshimene (Nigeria), từng ghi 11 bàn cho Quảng Nam mùa trước.

Chiều ngược lại, Phù Đổng Ninh Bình hứa hẹn sẽ đem lại luồng gió mới cho cuộc đua ở V-League. Đội bóng cố đô Hoa Lư giành được tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức từ Thể Công Viettel, chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ khác qua đó vô địch giải hạng Nhất để thăng hạng V-League.

Ninh Bình hiện cũng sở hữu nhiều gương mặt dày kinh nghiệm khác như Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Đặng Văn Lâm và 3 ngoại binh Gustavo Henrique (Brazil), Alfredo Pedraza (Tây Ban Nha) và Victor Morales (Tây Ban Nha).

Cuộc đối đầu giữa cả 2 vào chiều nay dự báo sẽ nhiều bất ngờ và khó đoán. Ninh Bình giàu khí thế mới nhưng Hà Tĩnh lại "lì lợm" và kinh nghiệm.

Lực lượng, phong độ và thành tích đối đầu

Ninh Bình đang có phong độ ổn định khi vừa vô địch giải hạng Nhất. Họ sẽ có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, gồm tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang hân hoan trở lại sân chơi cao nhất. Thủ môn Đặng Văn Lâm dự báo sẽ bắt chính. Tương tự, Hà Tĩnh cũng có đủ quân số cho trận ra quân.

Trong 5 trận gần nhất, Hà Tĩnh thua 3 hoà 2, nhưng đây là những trận cuối mùa giải khi họ giảm động lực thi đấu. Được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế với đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh.

Dự đoán tỷ số: 1-1

Đội hình dự kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Helerson, Văn Hạnh, Sỹ Hoàng,Trọng Hoàng, Joshep Onoja, Quốc Dân, Tấn Tài, Lê Viktor, Yevhen Serdyuk.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Janclesio, Quang Nho, Ngọc Bảo, Ngọc Hà, Hoàng Đức, Morales, Chung Do, Daniel, Gustavo.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26, tại https://fptplay.vn