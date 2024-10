Lý giải màn ăn mừng đặc biệt của Đặng Văn Lâm sau khi hóa người hùng Phù Đổng Ninh Bình

TPO - Trong trận thủy chiến với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, thủ môn Đặng Văn Lâm chính là sự khác biệt, giúp đội bóng hạng Nhất Phù Đổng Ninh Bình giành chiến thắng trong loạt luân lưu, qua đó thẳng tiến tới vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024/25.

Dù chơi ở hạng Nhất nhưng Phù Đổng Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn CLB TP.HCM, đại diện V-League, trong cuộc chạm trán thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2024/25 trên sân Thống Nhất. Đơn giản vì đội bóng đất cố đô Hoa Lư sở hữu dàn nội binh đầy chất lượng sau cuộc tuyển quân rầm rộ và hoán đổi lực lượng với CLB Trẻ TP.HCM.

Mặc dù vậy, việc kết hợp tất cả lại với nhau thành một tập thể gắn kết là một thách thức với HLV Nguyễn Việt Thắng. Và trong trận đấu với tối Chủ nhật (20/10), tuy chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn mưa lớn (khiến trận đấu phải tạm hoãn một thời gian) nhưng Phù Đổng Ninh Bình cho thấy vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Cơ hội tốt nhất mà họ tạo ra là cú đá phạt phút 36 của Mạch Ngọc Hà, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang lại quá xuất sắc cản phá.

Ngược lại, CLB TP.HCM lại có sự gắn kết mà Phù Đổng Ninh Bình thiếu. Các học trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo nên không ít tình huống nguy hiểm. Tiếc rằng họ không có đủ may mắn để biến một trong số đó thành bàn thắng. Tất nhiên, lý do lớn nhất cản trở vận may của CLB TP.HCM chính là thủ thành Đặng Văn Lâm.

Trong 90 phút, tuyển thủ 42 lần khoác áo ĐTQG có ít nhất 3 tình huống cứu thua quan trọng, giữ cho mành lưới Phù Đổng Ninh Bình nguyên vẹn. 10 phút cuối phải chơi với 10 người vì Thành Lộc nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đội khách chịu sức ép lớn nhưng vẫn có thể đứng vững. Đáng kể nhất là pha đổ người kịp thời của Văn Lâm trước cú sút của Thanh Khôi phút 83, đưa hai đội tới loạt đá luân lưu phân định thắng thua.

Tại đây, Văn Lâm tiếp tục thể hiện đẳng cấp với 2 tình huống cản phá thành công, giúp Phù Đổng Ninh Bình ngược dòng thắng 4-3 chung cuộc. Thanh Thịnh sút bóng lên trời ở loạt đá thứ hai và CLB TP.HCM có cơ hội lớn để kết liễu đối thủ, nhưng trong loạt đá thứ 3 và thứ 5, Văn Lâm phán đoán chính xác, đổ người sang trái và lần lượt chặn đứng các cú sút của Hải Quân và Mạnh Cường.

Giành tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024/25, HLV Nguyễn Việt Thắng ca ngợi "khi đạt phong độ tốt Văn Lâm có thể làm được mọi thứ". "Tôi rất vui vì Văn Lâm và Hoàng Đức là những cầu thủ hàng đầu nhưng thái độ tập luyện và hoà nhập rất tốt. Họ là đầu tàu chuyên môn giúp các đồng đội tiến bộ. Đây là niềm tin để chúng tôi hướng đến các mục tiêu cao", ông nói.

Sau chiến thắng, Đặng Văn Lâm đã ôm lấy trái bóng, chạy thẳng về phía đường biên. Anh hướng về phía bà xã Bùi Thị Yến Xuân trên khán đài và làm động tác mút tay với quả bóng giả làm bụng bầu. Mới đây vợ chồng Văn Lâm thông báo sắp chào đón con đầu lòng, và đêm diễn xuất sắc trên sân Thống Nhất trở thành dịp lý tưởng để thủ môn 31 tuổi đã thực hiện màn ăn mừng đầy ý nghĩa.

