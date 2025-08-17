Nhận định HAGL vs Becamex TPHCM, 17h00 ngày 17/8: Người cùng cảnh ngộ

TPO - Nhận định HAGL vs Becamex TPHCM, 17h00 ngày 17/8 tại LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số trận đấu. Với 2 tập thể quá nhiều xáo trộn của 2 bên, chắc chắn họ đang đối diện với nhiều hoài nghi trước khi bước vào chiến dịch 2025/26.

Nhận định trước trận đấu HAGL vs Becamex TPHCM

Đây chắc chắn là một cặp đấu rất thú vị giữa 2 đội bóng cùng cảnh ngộ. Mùa hè vừa qua, HAGL và Becamex TPHCM có lẽ là 2 tập thể biến động nhiều nhất ở giải đấu. HAGL chia tay một thế hệ những cầu thủ đã gắn bó với đội bóng suốt nhiều năm qua như Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho… Ngay cả trung vệ trẻ mới nổi Lý Đức cũng được họ đẩy sang Công an Hà Nội.

Tập thể trong tay ông Vũ Tiến Thành lúc này hầu như là những cầu thủ trẻ. Với kinh nghiệm hạn chế, trình độ cũng cần phải trui rèn nhiều, rõ ràng trước mắt HAGL sẽ là vô vàn thách thức. Rất may là họ vẫn còn những cầu thủ ngoại làm điểm tựa cho đội bóng như Marciel, Jairo. Đội bóng này chỉ thay đúng 1 ngoại binh trong mùa hè vừa qua.

Trong khi đó bên phía Becamex TPHCM, đội bóng này không chỉ thay tên mà còn “thay máu” đội hình. Tất cả những cầu thủ ngoại sau một mùa giải không được như kỳ vọng đã bị đẩy đi. Một số nội binh lớn tuổi cũng rời đội bóng này, như Ngọc Hải, Hải Huy…

Nhưng chắc chắn vị trí để lại nhiều tiếc nuối nhất là Tiến Linh. Tiền đạo nội xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia, cầu thủ là biểu tượng của Bình Dương nhiều năm qua nay đã chuyển sang CLB Công an TP Hồ Chí Minh. Có thể nói, đội bóng đất Thủ gần như xây lại một đội hình và những cầu thủ trẻ như Minh Khoa, Vĩ Hào hay Minh Trọng sẽ phải cáng đáng đội bóng trong thời gian tới.

Tập thể HAGL và Becamex TPHCM ở lần tái ngộ này sẽ rất khác

Phong độ, thành tích đối đầu HAGL vs Becamex TPHCM

HAGL và Becamex TPHCM rất cần những màn thể hiện tốt để khích lệ đội bóng. Nhưng trước khi bước vào vòng đấu đầu tiên, cả 2 đều mang tới những nỗi lo do phong độ kém cỏi.

HAGL sang Thái Lan tập dượt. Họ đã giành kết quả thi đấu không tốt với không một chiến thắng nào trong 5 trận giao hữu ở xứ chùa vàng. Thành tích của HAGL lùi dần đều. Ban đầu, họ cầm hòa những cái tên khá mạnh Thai League, nhưng sau đó trước 3 đội bóng hạng dưới, HAGL lại thua cả 3. Họ thua cả đội bóng đại học Bangkok ở giải hạng 3 Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, Becamex TPHCM vừa thi đấu vừa lắp ráp đội hình. Đến sát giờ khai mạc, CLB này mới thu nạp những cầu thủ ngoại và chắc chắn rằng ở ngay vòng 1, các tân binh khó có thể hòa nhập và lối chơi của đội bóng mới.

Các vị khách cũng như chủ nhà, thực sự đang trong cảnh “vừa đi vừa dò đường”. Trận đấu đầu tiên sẽ giúp họ cũng như NHM định hình được lối chơi và bản sắc của HAGL lẫn Becamex TPHCM. Nhưng có một điều không ủng hộ đội khách, là Becamex TPHCM với cái tên Becamex Bình Dương xưa kia, rất không có duyên tại Pleiku. 7 chuyến hành quân gần nhất tới nơi này, họ không thắng trận nào. Chiều nay, có lẽ kịch bản không thay đổi.