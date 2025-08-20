Cựu sao NBA xỏ giày đá bóng chuyên nghiệp, phá kỷ lục của chân sút Nam Định

TPO - Pavel Podkolzin - cựu cầu thủ NBA của Dallas Mavericks - vừa lấn sân sang bóng đá. Anh đã chơi trận ra mắt trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vào hôm qua (19/8). Nhờ đó, Podkolzin đã phá vỡ kỷ lục được nắm giữ bởi Kyle Hudlin.

Podkolzin cao tới 2m26 mét

Kyle Hudlin, tân binh của Thép Xanh Nam Định, là tiền đạo cao nhất thế giới với chiều cao 2,06 mét. Nhưng Podkolzin cao tới 2,26 mét. Cầu thủ này đứng hơn cả “gã khổng lồ” Shaquille O'Neal tới 10 cm.

Trong trận đấu ở Cúp Quốc gia Nga vừa qua, Podkolzin ra sân trong màu áo FC Amkal Moscow gặp FC Kaluga. Màn ra mắt này giúp Podkolzin chính thức xác lập kỷ lục là tiền đạo cao nhất thế giới, vượt xa Hudlin. Thậm chí nếu xét các vị trí như thủ môn, hậu vệ hay tiền vệ thì trên thế giới cũng không ai cao bằng anh.

Khi thi đấu trên sân bóng, Podkolzin nổi bật hơn hẳn. Vóc dáng khổng lồ giúp cầu thủ 40 tuổi thắng trong hầu hết mọi pha tranh chấp trên không. Trong trận đấu với FC Kaluga, Podkolzin đã suýt ghi bàn trong một pha tiếp cận cầu môn. Nhưng dù sao, anh vẫn có những đóng góp quan trọng để mang về thắng lợi cho Amkal, giúp họ tiến vào vòng 3 Cúp Quốc gia Nga. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, với đối thủ là Salyut Belgorod.

Hudlin đã không còn là tiền đạo cao nhất thế giới

Podkolzin là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Nga. Anh từng chơi ở NBA cho Dallas Mavericks từ năm 2004 đến năm 2006, trước khi trở về quê hương để khoác áo nhiều đội khác nhau ở giải quốc gia. Anh thử sức mình ở môn bóng đá khi được chủ tịch CLB Amkal Moscow thuyết phục. Đây là một đội bóng mới được thành lập, thi đấu ở giải bang của Nga. Họ đang nuôi hy vọng tiến sâu ở Cúp Quốc gia Nga.

Trong trận đấu hôm qua, Podkolzin đã ở rất gần một bàn thắng. Đó là động lực để tiền đạo này tiếp tục cống hiến trong vai trò mới của mình. "Đúng vậy, tôi đã thử tung ra cú sút. Tôi dứt điểm và đã ở rất gần bàn thắng. Tiếc rằng họ có một thủ môn giỏi. Tôi sẽ cố gắng ghi nhiều bàn hơn trong trận đấu tiếp theo", anh nói.