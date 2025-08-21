Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Sút từ giữa sân tung lưới Nguyễn Filip, Chanathip nói 'tôi chỉ gặp may'

Đặng Lai

TPO - Chanathip Songkrasin vừa chia sẻ về siêu phẩm anh ghi được ở trận đấu với CAHN vào tối 20/8. Tiền vệ 32 tuổi này khẳng định bàn thắng chỉ đến nhờ may mắn.

dfqror7owzulq5fa6rfccbrrdjz7ew78m82u2dr1ryollsakvllsh9sdobyuzuszhkp.jpg

"Bàn thắng thứ 2 là một cú sút ngẫu nhiên. Tôi không nghĩ nó sẽ thành bàn. Đó là một cú đá may mắn. Nếu không có các đồng đội hỗ trợ, tôi đã không thể làm được điều này. Cảm ơn các đồng đội của tôi. Cảm ơn những người hâm mộ BG Pathum đã đến cổ vũ tôi và không bao giờ rời đi”, Chanathip nói sau trận đấu vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á.

"Hôm nay, chúng tôi đã chiến đấu vì các CĐV, chiến đấu vì nhau, và chiến đấu vì tập thể. Cảm ơn ban huấn luyện và tất cả các đồng đội. Chúng tôi chỉ còn 10 người nhưng vẫn tập trung và nỗ lực cho đến khi giành chiến thắng".

bg-cah1-1024x538.jpg
Chanathip khiến hàng thủ CAHN rối loạn

Tình huống Chanathip nhắc đến xuất hiện trong thời gian bù giờ. Từ giữa sân, nhận thấy Nguyễn Filip chưa kịp về khung thành, Chanathip đã tung ra cú đá thần sầu từ cự ly hơn 40 mét. Trái bóng bay qua đầu thủ thành CAHN rót thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các thành viên đội khách cũng như NHM trên sân.

Bàn thắng này giúp BG Pathum ngược dòng thành công, giành thắng lợi 2-1 dù họ trải qua cả hiệp 2 trong thế thiếu người. Và bàn thắng này cũng chứng tỏ cho đẳng cấp của Chanathip, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Chanathip vào sân từ đầu hiệp 2, khi đội nhà bị dẫn 0-1 và phải chơi với 10 người. Nhưng một mình anh đã khiến cục diện cuộc chơi thay đổi. Phút 57, trong pha bóng không có nhiều khoảng trống để phối hợp nhưng Chanathip vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Anh đi bóng uyển chuyển khiến Adou Minh lúng túng. Sau đó, tiền vệ 32 tuổi tung ra cú sút vào góc gần đánh bại Nguyễn Filip. Với cú đúp trước CAHN, Chanathip đã nâng tổng số bàn thắng từ đầu giải lên con số 4 dù chỉ đá 5 trận.

Đặng Lai
#Cúp C1 Đông Nam Á #AFF #CAHN #CAHN vs BG Pathum #Quang Hải #Chanathip #Việt Anh

