Nhận định Real Oviedo vs Real Madrid, 2h30 ngày 25/8: Đè bẹp 'nhược tiểu'

TPO - Nhận định bóng đá Real Oviedo vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 24 năm, Real Oviedo đã trở lại La Liga, nhưng niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho thử thách khắc nghiệt. Trước dàn sao thượng hạng của Los Blancos cùng phong độ hứa hẹn của Mbappe, liệu tân binh Real Oviedo có thể tạo nên bất ngờ, hay sẽ trở thành "miếng mồi ngon" cho thầy trò HLV Xabi Alonso?

nhan-dinh-real-oviedo-vs-real-madrid-2h30-ngay-258-bat-nat-tan-binh.jpg
Real Madrid thắng trận mở màn La Liga.

Nhận định trước trận đấu Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo gặp muôn vàn khó khăn trong ngày trở lại La Liga, họ đã nhận thất bại 0-2 trước Villarreal ở vòng đấu đầu tiên. Điều này cho thấy sự khốc liệt của hạng đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha và sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa một tân binh và đội bóng thuộc top đầu giải đấu. Để có thể đạt mục tiêu trụ hạng, Real Oviedo phải nỗ lực rất nhiều.

Trận đấu tiếp theo của Real Oviedo thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều khi đối thủ là Real Madrid. Được chơi trên sân nhà nhưng khả năng Real Oviedo nhận thất bại với cách biệt lớn là rất cao. Các kết quả trong quá khứ không ủng hộ đội chủ nhà, trong 85 lần đối đầu với Real Madrid, họ chỉ thắng 14, hòa 16 và thua tới 55. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso lại đang khát khao khẳng định sức mạnh sau khi giành chiến thắng nhọc nhằn trước Osasuna.

Los Blancos ra quân thuận lợi với 3 điểm trọn vẹn, nhưng lối chơi chắc chắn khiến HLV Xabi Alonso cùng các cổ động viên không hài lòng. Real Madrid áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, tung ra rất nhiều cú sút, điều họ còn thiếu là khả năng tạo ra các cơ hội ngon ăn. Nếu không có khoảnh khắc cá nhân của siêu sao Mbappe, chưa chắc đội bóng thành Madrid đã có thể chọc thủng lưới Osasuna.

Chạm trán với một tân binh còn non nớt về kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao như Real Oviedo là cơ hội tốt cho Real Madrid phô diễn sức mạnh. Đương kim Á quân La Liga sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng vượt trội đối thủ, nhiều khả năng không gặp khó khăn trong việc giành lấy 3 điểm và ghi nhiều bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Oviedo vs Real Madrid

Real Madrid đang chơi tốt dưới thời HLV Xabi Alonso. Los Blancos thắng 5/7 trận đấu, hòa 1 và nhận 1 thất bại.

Real Oviedo không có phong độ tốt kể từ đầu tháng 8 khi chỉ thắng 1 trận, hòa 2, thua 2.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid bất bại cả 5 trận (thắng 3, hòa 2). Lần đối đầu gần nhất diễn ra vào hơn 13 năm trước.

Thông tin lực lượng Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo không có sự phục vụ của Alvaro Lemos và Alberto Reina. Santiago Colombatto, Jaime Seoane, Lucas Ahijado bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Madrid thiếu vắng Bellingham, Ferland Mendy, Endrick và Camavinga.

Đội hình dự kiến Real Oviedo vs Real Madrid

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker, Calvo; Vidal, Ilic, Sibo, Alhassane; Chaira, Rondon, Hassan

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Real Oviedo 0-3 Real Madrid

Kiều Khanh
#Real Madrid #Real Oviedo #La Liga #bóng đá Tây Ban Nha #Xabi Alonso #Mbappe #Nhận định Real Oviedo vs Real Madrid

