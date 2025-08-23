Nhận định Levante vs Barcelona, 02h30 ngày 24/8: Nối tiếp đà thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Levante vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Levante trở lại La Liga với vị thế tân binh giàu khát vọng, nhưng thất bại trước Alaves ngay vòng mở màn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chờ đón họ ở vòng 2 là thử thách cực đại mang tên Barcelona, nhà đương kim vô địch vừa nghiền nát Mallorca. Liệu Levante có thể tạo nên bất ngờ, hay Barcelona sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội?

Barcelona khởi đầu mùa giải mới rất thuận lợi.

Nhận định trước trận đấu Levante vs Barcelona

Levante vừa nhận thất bại trong ngày trở lại La Liga. Mặc dù chỉ phải chạm trán với một đối thủ ngang tầm là Alaves nhưng họ vẫn không thể giành kết quả thuận lợi. Chính vì vậy, Levante nhiều khả năng tiếp tục trắng tay ở vòng đấu tiếp theo, khi ở phía bên kia chiến tuyến là ĐKVĐ Barcelona. Đây là thử thách quá lớn đối thủ đội chủ sân Ciutat de Valencia. Trong quá khứ, Levante thường nhận nhiều thất bại với tỷ số cách biệt trước đội bóng xứ Catalan.

Ở chiều ngược lại, Barcelona bước vào mùa giải mới với sự tự tin rất lớn. ĐKVĐ La Liga toàn thắng trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải, đó đều là những thắng lợi hủy diệt. Họ tiếp tục cho thấy sức mạnh khủng khiếp trong trận mở màn gặp Mallorca. Chỉ trong 23 phút đầu, Raphinha và Ferran Torres giúp Barcelona dẫn trước 2-0, trước khi Lamine Yamal ấn định thắng lợi 3-0 vào cuối trận.

HLV Hansi Flick có trong tay một đội hình cực mạnh, giàu chiều sâu, thậm chí còn được bổ sung Marcus Rashford, ngôi sao hứa hẹn nâng cấp hàng công vốn đã ghi tới 102 bàn ở La Liga mùa trước. Chiến lược gia người Đức nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung đã hủy diệt Mallorca nhằm đảm bảo sự ổn định.

Trước một Barca đang hừng hực khí thế, Levante rõ ràng ở thế cửa dưới hoàn toàn. Dù có lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm, nhưng để giành điểm trước nhà ĐKVĐ La Liga là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu không phòng ngự kỷ luật và tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi, Levante rất có thể sẽ phải nhận thêm một thất bại với cách biệt rất lớn. Dưới triều đại của HLV Hansi Flick, Barcelona được biết đến là đội bóng luôn cố gắng hủy diệt mọi đối thủ, trừng phạt triệt để những sai lầm dù là nhỏ nhất.

Phong độ, lịch sử đối đầu Levante vs Barcelona

Barcelona đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, ghi 24 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 lần.

Trong 7 trận đấu gần nhất, Levante thắng 3, hòa 2 và thua 2.

Barcelona bất bại 5 trận đấu liên tiếp trước Levante, trong đó có 4 chiến thắng.

Thông tin lực lượng Levante vs Barcelona

Levante vẫn chưa chắc có sự góp mặt của Alan Matturro, Kervin Arriaga và Goduine Koyalipou.

Barcelona thiếu vắng Ter Stegen, Marc Bernal và Lewandowski.

Đội hình dự kiến Levante vs Barcelona

Levante: Pablo Cunat; Dela,Unai Elgezabal, Jorge Cabello; Toljan, Pablo Martinez, Oriol Rey, Manu Sanchez; Victor Garcia, Ivan Romero, Brugui.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alex Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Levante 0-3 Barcelona