Nhận định SLNA vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 23/8: Ai cản nổi tiền đạo cao 2m06?

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Nam Định, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.Với việc không có sự phục vụ của trung vệ Justin Julian Garcia vì án treo giò, SLNA càng gặp khó khi đối đầu Nam Định.

SLNA tiếp đón Thép Xanh Nam Định với bộn bề nỗi lo.

Nhận định trước trận SLNA vs Thép Xanh Nam Định

SLNA hụt hơi ngay từ bước chạy đà ở V.League 2025/26, khi thua đau đội mới lên hạng PVF-CAND. Ngược lại, Nhà đương kim vô địch thắng Hải Phòng 2-1, qua đó lấy lại tinh thần sau thất bại ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia, đồng thời khẳng định sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.

Tối nay, SLNA tiếp đón Nam Định với bộn bề nỗi lo. Lực lượng của SLNA tại V.League 2025/26 liên tục xáo trộn vì chia tay trụ cột, nhiều cầu thủ chủ chốt của họ đang ở điểm rơi phong độ rất kém. Đến trận đối đầu Nam Định, khó khăn càng chồng chất với CLB xứ Nghệ khi trung vệ Garcia bị treo giò.

Trung vệ Garcia là chốt chặn đáng tin nhất hàng thủ SLNA. Trước Nam Định, SLNA phải đương đầu tiền đạo cao 2,06m là Kyle Hudlin. Ngay cả khi Garcia ra sân, với chiều cao 1,85m, cũng rất khó để tranh chấp trên không với Hudlin. Và khi không có Garcia, phải sử dụng các trung vệ nội, khả năng để SLNA chặn được các pha không chiến của Nam Định càng mong manh.

Nam Định nắm trong tay quá nhiều thuận lợi để hướng đến chiến thắng trước SLNA. Lực lượng của nhà ĐKVĐ, cả về nội binh lẫn ngoại binh đều quá mạnh so với SLNA. Về phong độ, Nam Định cũng trội hơn hẳn.

Phong độ, thành tích đối đầu SLNA vs Thép Xanh Nam Định

5 lần gặp nhau gần đây, Nam Định áp đảo SLNA với 4 thắng và một hòa. Mùa trước, Nam Định hủy diệt SLNA 4-1 trên sân nhà, sau đó thắng 3-2 khi làm khách tại thành Vinh. Hai lần gần nhất chơi trên sân của SLNA, Nam Định đều ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Để chỉ ra một điểm tựa cho SLNA hy vọng giành kết quả tốt trước Nam Định, đó là thành tích của họ trên sân nhà. 5 trận chơi trên sân nhà gần đây, SLNA thua CAHN 0-5, thắng Bình Dương 3-2, thắng HAGL 3-2, thua Nam Định 2-3 và thua Hà Nội 1-2. Những trận thua trên sân nhà gần đây, SLNA đều chơi kiên cường và gục ngã đáng tiếc.

Thông tin lực lượng SLNA vs Thép Xanh Nam Định

SLNA không có nhiều phương án để thay vị trí trung vệ của Garcia. Nhiều khả năng HLV Phan Như Thuật sẽ sử dụng Lê Nguyên Hoàng để đá cặp cùng Hoàng Văn Khánh. Áp lực dồn về hàng thủ SLNA sẽ cực lớn, khi bên cạnh Huddin, áp lực tấn công từ Mahmoud Eid và Brenner cũng sẽ rất lớn.