Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định SLNA vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 23/8: Ai cản nổi tiền đạo cao 2m06?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Nam Định, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.Với việc không có sự phục vụ của trung vệ Justin Julian Garcia vì án treo giò, SLNA càng gặp khó khi đối đầu Nam Định.

537496994-815884164108937-2909384474092838351-n-5481.jpg
SLNA tiếp đón Thép Xanh Nam Định với bộn bề nỗi lo.

Nhận định trước trận SLNA vs Thép Xanh Nam Định

SLNA hụt hơi ngay từ bước chạy đà ở V.League 2025/26, khi thua đau đội mới lên hạng PVF-CAND. Ngược lại, Nhà đương kim vô địch thắng Hải Phòng 2-1, qua đó lấy lại tinh thần sau thất bại ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia, đồng thời khẳng định sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này.

Tối nay, SLNA tiếp đón Nam Định với bộn bề nỗi lo. Lực lượng của SLNA tại V.League 2025/26 liên tục xáo trộn vì chia tay trụ cột, nhiều cầu thủ chủ chốt của họ đang ở điểm rơi phong độ rất kém. Đến trận đối đầu Nam Định, khó khăn càng chồng chất với CLB xứ Nghệ khi trung vệ Garcia bị treo giò.

Trung vệ Garcia là chốt chặn đáng tin nhất hàng thủ SLNA. Trước Nam Định, SLNA phải đương đầu tiền đạo cao 2,06m là Kyle Hudlin. Ngay cả khi Garcia ra sân, với chiều cao 1,85m, cũng rất khó để tranh chấp trên không với Hudlin. Và khi không có Garcia, phải sử dụng các trung vệ nội, khả năng để SLNA chặn được các pha không chiến của Nam Định càng mong manh.

Nam Định nắm trong tay quá nhiều thuận lợi để hướng đến chiến thắng trước SLNA. Lực lượng của nhà ĐKVĐ, cả về nội binh lẫn ngoại binh đều quá mạnh so với SLNA. Về phong độ, Nam Định cũng trội hơn hẳn.

Phong độ, thành tích đối đầu SLNA vs Thép Xanh Nam Định

5 lần gặp nhau gần đây, Nam Định áp đảo SLNA với 4 thắng và một hòa. Mùa trước, Nam Định hủy diệt SLNA 4-1 trên sân nhà, sau đó thắng 3-2 khi làm khách tại thành Vinh. Hai lần gần nhất chơi trên sân của SLNA, Nam Định đều ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Để chỉ ra một điểm tựa cho SLNA hy vọng giành kết quả tốt trước Nam Định, đó là thành tích của họ trên sân nhà. 5 trận chơi trên sân nhà gần đây, SLNA thua CAHN 0-5, thắng Bình Dương 3-2, thắng HAGL 3-2, thua Nam Định 2-3 và thua Hà Nội 1-2. Những trận thua trên sân nhà gần đây, SLNA đều chơi kiên cường và gục ngã đáng tiếc.

Thông tin lực lượng SLNA vs Thép Xanh Nam Định

SLNA không có nhiều phương án để thay vị trí trung vệ của Garcia. Nhiều khả năng HLV Phan Như Thuật sẽ sử dụng Lê Nguyên Hoàng để đá cặp cùng Hoàng Văn Khánh. Áp lực dồn về hàng thủ SLNA sẽ cực lớn, khi bên cạnh Huddin, áp lực tấn công từ Mahmoud Eid và Brenner cũng sẽ rất lớn.

Đội hình dự kiến:

SLNA: Văn Bình, Hồ Văn Cường, Văn Khánh, Nguyên Hoàng, Văn Vương, Mạnh Quỳnh, Olaya, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Quang Vinh, Olaha.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Romulo, Eid, Tuấn Anh, A Mít, Hoàng Anh, Hudlin.

Dự đoán tỷ số: SLNA 0-2 Nam Định.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League một-2025/26, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
#V.League #Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng FC #Nhận định SLNA vs Nam Định #Kyle Hudlin Thép Xanh Nam Định #chiều cao Kyle Hudlin #Tỷ số bóng đá #Kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục