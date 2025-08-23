Nhận định Man City vs Tottenham, 18h30 ngày 23/8: Thăng hoa ở Etihad

Nhận định trước trận đấu Man City vs Tottenham

Man City và Tottenham đều hướng đến một chiến thắng ấn tượng khi họ chạm trán nhau tại Etihad vào chiều tối nay. Man City đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, với tân binh Tijjani Reijnders góp 1 bàn thắng và 1 kiến ​​tạo. Erling Haaland cũng đóng góp 2 bàn thắng, trong khi ngôi sao người Pháp Rayan Cherki đánh dấu màn ra mắt bằng một pha lập công đẹp mắt.

Đây là chiến thắng đậm nhất của City trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh sau 6 năm. Tháng 8/2019, họ từng vùi dập West Ham 5-0. Dù còn sớm, nhưng Man City đã cho thấy mình được trang bị đầy đủ để cạnh tranh chức vô địch mùa này.

Nếu như Arsenal, Liverpool và Chelsea mua sắm rầm rộ, với tất cả đều vượt mốc 200 triệu bảng trong hè này thì Man City cũng không hề kém cạnh. Thậm chí họ tiến vào kỳ chuyển nhượng sớm hơn các đối thủ rất nhiều. Đây là động thái cho thấy Man City rất quyết tâm làm lại sau khi trắng tay trên mọi đấu trường, gục ngã ở Ngoại hạng Anh, bị loại ở Cúp C1 châu Âu và thua cả Crystal Palace ở chung kết FA Cup.

Tương tự là cảm giác hưng phấn từ Tottenham. Họ mở màn chiến dịch với một chiến thắng đầy khích lệ khi họ vùi dập Burnley 3-0 nhờ 2 bàn thắng của Richarlison và 1 bàn của Brennan Johnson. Tottenham cũng đã thể hiện rất tốt trong trận Siêu cúp châu Âu tuần trước với PSG.

Man City đã khởi đầu như mơ

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Tottenham

Qua những gì đang thể hiện, NHM tin rằng Spurs sẽ tiến bộ đáng kể so với tập thể từng xếp thứ 17 mùa trước. Nhưng phải thừa nhận rằng trong hè 2025, CLB áo trắng không cho thấy tham vọng nâng tầm. Họ tiễn Son Heung-min nhưng chỉ đưa về vài cái tên ở tầm trung, khá nhất chỉ là Kudus. Trong khi Tottenham đã để Arsenal chiếm mất cơ hội chiêu mộ Eberechi Eze.

Đó là lý do NHM khó lạc quan vào một kết quả tốt dành cho Tottenham. Nên nhớ, Tottenham chưa thắng lần nào trong 6 trận sân khách gần nhất. CLB Bắc London đã thua 7, thắng 2 và 1 một trận trong 10 trận sân khách gần đây, ghi trung bình 1,30 bàn mỗi trận và để thủng lưới 2,10 bàn. Đây là những thống kê phản ánh “căn bệnh” sợ sân khách của họ.

Bên kia chiến tuyến, Man City thắng 5 trận liên tiếp trên sân Etihad. The Citizens đã giành được 7 chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa trong 10 lần gần nhất tiếp đón các đối thủ trên sân nhà. Họ ghi trung bình 2,40 bàn mỗi trận ở giai đoạn này.

Điểm tựa duy nhất của các vị khách trước Man City có lẽ là sự áp đảo bất ngờ mà họ đang có trước nửa xanh thành Manchester. Tottenham giành chiến thắng 4-0 khi gặp City mùa trước tại Etihad. 10 lần đối đầu gần đây, Tottenham thắng tới 5 trận. Liệu họ có thể bấu víu vào điểm tựa ấy để giành một kết quả khả quan?