Nhận định Hà Nội vs HAGL, 19h15 ngày 23/8: Chủ nhà trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs HAGL, vòng 2 LPBank V.League lúc 19h15 ngày 23/8 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội FC hứa hẹn sẽ “vùi dập” HAGL để trút giận sau trận thua Công an TPHCM ở trận ra quân.

Nhận định trước trận đấu Hà Nội vs HAGL

Giống như các mùa giải gần đây, Hà Nội FC lại gây thất vọng ở giai đoạn đầu mùa giải mới. Được đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký, nhưng đội bóng áo tím thua ngay trận ra quân trước Công an TPHCM. Đây là thất bại khó nuốt trôi của thầy trò HLV Makoto Teguramori, bởi lẽ Công an TPHCM vừa thay đổi đội hình gần như mới toanh và không có nhiều sự kết dính.

Tại sân Thống Nhất, Hà Nội FC nhập cuộc thiếu tập trung và bị thủng lưới 2 bàn chỉ sau 27 phút thi đấu. Điểm chung trong 2 bàn thua của Hà Nội FC là lỗ hổng giữa các trung vệ và hậu vệ cánh. Đây là vấn đề mà HLV Makoto Teguramori cần sửa chữa ngay lập tức nếu muốn đội bóng áo tím cải thiện thành tích.

Tiếp đón HAGL là cơ hội tốt để Hà Nội FC tìm kiếm niềm vui chiến thắng. HAGL bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất V.League mùa này sau khi các cầu thủ kỳ cựu như Minh Vương, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang lần lượt ra đi. Trước đó, đội bóng phố Núi vốn đã rất chật vật khi mất một loạt ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Tuấn Anh… Hiện tại, họ chỉ còn đội hình bao gồm phần lớn các cầu thủ trẻ non nớt kinh nghiệm.

Sự yếu ớt của HAGL thể hiện rõ khi họ thảm bại 0-3 trước Becamex TPHCM 0-3 ngay tại Pleiku. Với việc phụ thuộc hoàn toàn vào các ngoại binh như Jairo, Gabriel và Fraga Rodrigo, lối chơi của HAGL trở nên đơn điệu và dễ đoán.

Trong khi đó, Hà Nội FC đã tiến bộ rất nhiều cùng HLV Makoto Teguramori ở mùa giải trước. Trận thua Công an TPHCM có thể xem là “tai nạn” khi đội bóng áo tím quá chủ quan, nôn nóng dâng cao đội hình tấn công. Họ sẽ không phạm lại sai lầm tương tự khi tiếp đón HAGL vào tối nay.

Lịch sử đối đầu Hà Nội vs HAGL

Đội hình dự kiến Hà Nội vs HAGL

Hà Nội: Văn Hoàng; Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadeu, Văn Xuân; Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải; Văn Toàn, Floro

HAGL: Trung Kiên; Quang Kiệt, Jairo, Du Học, Phước Bảo; Thanh Nhân, Hoàng Minh, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm; Gabriel, Fraga Rodrigo

Dự đoán tỷ số: Hà Nội 4-0 HAGL