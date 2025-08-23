Nhận định Arsenal vs Leeds, 23h30 ngày 23/8: Thời cơ của Gyokeres

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Leeds

Chuyển đến Arsenal với bảng thành tích ghi bàn đáng sợ ở Sporting, Viktor Gyokeres được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ở vị trí trung phong ngay lập tức. Tuy nhiên, tiền đạo người Thuỵ Điển đã có trận ra mắt Ngoại hạng Anh đáng thất vọng. Trước MU, Gyokeres gần như vô hại. Trong suốt 60 phút, anh không có cú sút nào và không tạo ra pha phối hợp nào đáng kể với các đồng đội.

Màn trình diễn mờ nhạt trước MU khiến khả năng của Gyokeres bị nghi ngờ. Trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo lối chơi của tiền đạo này không phù hợp với Arsenal nói riêng và Ngoại hạng Anh nói chung. Trong bối cảnh Arsenal chịu áp lực phải vô địch ở mùa giải này, Gyokeres trở thành ngôi sao bị “soi” kỹ nhất vì trách nhiệm của anh là ghi bàn mang về chiến thắng cho đội nhà.

Tất nhiên, một trận đấu chưa thể phản ánh chính xác khả năng của Gyokeres. Đừng quên MU đã có 90 phút xuất sắc ở Old Trafford và khiến Arsenal lép vế. Điều quan trọng nhất với Arsenal là 3 điểm trọn vẹn, và mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo nếu Gyokeres lập công giúp họ đánh bại Leeds trong trận đấu đêm nay.

Tiếp đón Leeds là cơ hội hoàn hảo cho Gyokeres toả sáng, qua đó tạm xoá bỏ nghi ngờ và lấy lại sự tự tin cần thiết. Tiền đạo người Thụy Điển đã trực tiếp tham gia vào 14 bàn thắng sau 12 lần ra sân trước các đội bóng mới lên hạng tại Primeira Liga của Bồ Đào Nha, ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần cho Sporting CP.

Leeds đã có màn tái xuất Ngoại hạng Anh ấn tượng khi đánh bại Everton trên sân nhà. Tuy nhiên, làm khách của Arsenal được xem là thử thách quá lớn với đội bóng áo trắng. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, Leeds sẽ phải chấp nhận đá phòng ngự “đổ bê tông” và cố gắng hạn chế bàn thua tại Emirates.

Với việc Kai Havertz chấn thương, Gyokeres nhiều khả năng sẽ được thi đấu trọn vẹn 90 phút và có thêm cơ hội ghi bàn. Đây là thời cơ mà tiền đạo đắt giá này không được phép bỏ lỡ, nếu anh không muốn áp lực gia tăng kèm theo những lời chỉ trích nặng nề thường thấy của giới mộ điệu nước Anh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Leeds

Arsenal bất bại trong 14 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường (thắng 12, hòa 2), giành chiến thắng trong sáu trận liên tiếp gần đây.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Leeds

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Tanaka; Gnonto, Nmecha, Harrison

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-0 Leeds