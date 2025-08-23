Nhận định LPBank V-League 2025/26 Ninh Bình vs Thanh Hoá: Tân binh tiếp đà chiến thắng?

TPO - Nhận định bóng đá trận Ninh Bình vs Thanh Hóa diễn ra lúc 18h00 ngày 23/8 trong khuôn khổ vòng 2 LPBank V-League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Nhận định trước trận đấu Ninh Bình vs Thanh Hoá

Ninh Bình mở màn LPBank V-League 2025/26 không thể rực rỡ hơn khi đánh bại Hà Tĩnh 3-1 ngay trên sân khách. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đã để lại dấu ấn rõ nét, đặc biệt trước đối thủ vốn rất khó chơi ở mùa giải trước.

Chiến thắng trận ra quân đem lại sự hứng khởi cho đoàn quân của HLV Albadalejo Castono Gerard, giúp họ tự tin hơn khi vừa bước chân lên sân chơi vốn rất khắc nghiệt so với giải hạng Nhất.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hoá cũng có thể tạm hài lòng với trận hoà 1-1 khi làm khách trước SHB Đà Nẵng. Đội bóng xứ Thanh vừa trải qua nhiều biến động ở mùa giải trước, phần nào có thể tác động tới sự ổn định. Dù vậy, Thanh Hoá đã có sự chuẩn bị khá tích cực cho cuộc đua năm nay.

Ngoài việc giữ chân các trụ cột cũ, đội bóng của ông bầu Cao Tiến Đoan còn có sự trở lại của tiền đạo Rimario, chiêu mộ thêm trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải. Cuộc đối đầu giữa đôi bên hôm nay vì vậy hứa hẹn sẽ kịch tính và giàu bất ngờ.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Ninh Bình toàn thắng cả 5 gần nhất là chiến thắng 3-1 trước Hà Tĩnh. Đây là thông số rất ấn tượng, cho thấy sự ổn định của đội bóng đất cố đô Hoa Lư.

Thanh Hoá ngược lại, hoà 2 và thua tới 3 trong 5 trận gần nhất. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với việc ông Velizar Popov chia tay rõ ràng tác động đáng kể tới lối chơi, chiến thuật của Thanh Hoá.

Chuyến làm khách tới Ninh Bình lần này vì vậy sẽ là màn thử lửa quan trọng, đánh giá mức độ ổn định cả về nhân sự, lối chơi của đội bóng xứ Thanh dưới thời HLV Choi Won Kwon.

Dự đoán tỷ số: 1-1

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs Thanh Hóa

Ninh Bình: Văn Lâm; Patrick Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Ngọc Bảo, Hoàng Đức, Gustavo Henrique, Quang Nho, Daniel Da Silva.

Thanh Hóa: Y Eli Nie, Ngọc Hải, Mbodj, Văn Lợi, Bá Tiến, Thái Sơn, Ngọc Tân, Thái Bình, Văn Thuận, Rimario, Nguyên Hoàng.